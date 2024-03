Hugo Duro mira de reojo a la lista de la selección

La temporada de Hugo Duro ha sorprendido a muchos, seguramente incluso a él mismo. Como reconoció tras el gol ante el Getafe, que le permite llegar a los 12 en LaLiga sin haber lanzado ningún penalti, el delantero ha dado un giro de 180 grados a lo que vivió la temporada pasada. En la 2022/23 apenas marcó un gol y la realidad es que nunca tuvo el cartel de titular, ya que ese era para un Cavani con más nombre que rendimiento. Más allá incluso de su capacidad anotadora, la diferencia entre el uruguayo y el madrileño es de actitud. La pelea, la garra y esa capacidad de ser el primero en la presión hace de Duro un jugador con el que sus compañeros se irían a la guerra si hace falta. Nunca baja los brazos y además este año tiene ese punto de lucidez cara a portería que le hace definir con tanta naturalidad que hasta ese golazo en el mano a mano con David Soria parece sencillo.

Con Mayoral lesionado, el ‘9’ es ya el segundo delantero español con más tantos en competición doméstica, solo por detrás de Morata. Y él, sin necesidad de alzar la voz, manda un mensaje claro a Luis de la Fuente cada vez que juega.

Hugo Duro se ha ganado que se hable de él por méritos propios. Después, lógicamente, puede entrar en la lista finalmente o quedarse fuera, pero ya es un triunfo llegar a esta convocatoria con su nombre sobre la mesa. No está en la prelista, un detalle negativo, pero sí tiene números que hacen presión a un seleccionador que en otras ocasiones ha sorprendido con algún nombre por un rendimiento muy concreto, como es el caso de Bryan Zaragoza.

Los jugadores del Valencia celebran un gol de Hugo Duro / F. Calabuig

La situación de Hugo Duro en cualquier caso no es sencilla. Para Luis de la Fuente nombres como Morata y Joselu están muy por delante de él. El primero de ellos lleva dos tantos más y el segundo, aunque con un rol de suplente, no está haciendo una mala temporada vestido de blanco. En definitiva, Hugo Duro merece vivir esa experiencia pero la competencia, es enorme. Los roles además son importantes. En muchas ocasiones se ha asumido una pelea equivocada entre perfiles como Oyarzabal, Gerard Moreno o Aspas (segundos delanteros) con la de jugadores como Morata, Joselu o incluso RDT en el pasado. Son peleas muy distintas. Hugo no compite contra Gerard u Oyarzabal, pero sí con Morata y Joselu. Y ambos tienen un recorrido y un peso en el vestuario que el valencianista no tiene. Con lo que sí cuenta es con la frescura y el hambre del ‘nuevo’.

La clasificación de goleadores nacionales en Primera División / SD

Esa competitividad y el no bajar los brazos en una campaña en la que además ha demostrado que es mucho más que un goleador. De hecho ese puede ser su gran aval de cara a una posible convocatoria. Hugo es el delantero que en muchas ocasiones le ha dado resultado a España. El punta que muerde, que pelea y que tira de pillería. Y en eso no tiene rival. De hecho es el jugador que más faltas ha recibido en toda la temporada en LaLiga, lo que te da un plus en el balón parado. Además, evidentemente, de su gran estado de forma cada vez que encara a un portero rival.