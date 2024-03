"Podemos mantener el nivel hasta el final y ya vendrán valoraciones"

No quieres trasladarles más presión de la necesaria

"No... pero tenemos que tener claro cuál era el punto de partida. A través de conseguir ese punto de partida (salvación), el equipo no ha encontrado frustración, se ha ido levantando. Hemos perdido partidos duros pero han reaccionado. Cuando tu nivel de crispación es alto o tu frustración es continua, no estás concentrado. Faltando diez partidos no podemos decir que Europa sea algo obligado, no es lo que hablamos al principio. Por supuesto pensar que podemos mantener el nivel hasta el final de temporada y al final ya vendrán las valoraciones. Cambiar el sentido de la marcha (objetivo) no es positivo ni para nosotros ni para nadie. Hay que centrarse en hacer las cosas bien en cada partido"

¿Pueden jugar Guerra y Almeida juntos?

"Podría ser, es una opción"

Te llevas al equipo sábado noche a Villarreal. ¿Es por las Fallas?

"Vamos concentrados por el horario del partido. No tiene nada que ver las fallas y las fiestas. Simplemente jugamos a las 16.00, es mejor descansar el sábado en Castellón y luego ir al partido. Sin más.

En Fallas se quema lo malo y se indulta lo bueno. ¿Qué quemarías y qué indultarías?

"Espero que todo vaya bien y los valencianos las disfruten. En el Valencia no tengo muchas cosas que echar al fuego, he tenido momentos malos pero soy una persona optimista sobre lo que depende de mí y sobre lo que soy capaz. No hay nada de lo que me pueda quejar. Estoy en el sitio en el que quiero estar y disfrutando del momento"

Gayà, mejor momento de la temporada. 350 partidos y Gayà. ¿Qué significa para tí contar con él? ¿Te lo imaginas en el futuro con otra camiseta?

"Hay que darle mucho valor a su trayectoria. Cumplir esa cifra en el Valencia es trayectoria, compromiso, sentir el club... Habrá tenido opciones de salir, como yo tuve... Y cumplirla esa cifra en 10 años es regularidad, rendimiento. Son 30/35 partidos por temporada. Es titular indiscutible, selección española, con posibilidad de Eurocopa. Es importante"