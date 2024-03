Valoración del partido

"No hemos sido contundentes en los despejes, en los balones parados. Y en la acción del penalti no hemos estado bien, ellos transitan rápido. He visto un partido igualado, pero en la acción del 1-0 debemos defender mejor. Esto sí me molesta realmente. Nos hace falta más concentración en un partido como este tan igualado. Hay que cuidar esos detalles. El equipo no perdió la cara y compitió hasta el final. Al final sí hemos perdido un poco el rumbo de ir con más calma. El acierto no nos ha acompañado pero el equipo ha competido. Tenemos que seguir. Cuando pierdes dejándolo todo y dando el máximo, se lleva de otra manera"

¿Piensa que el resultado es justo?

"Hemos competido bien. Son un gran equipo en todos los sentidos. Por el once y por los cambios. Están en plena mejoría. El futuro no lo podemos saber..."

28 puntos en casa. 12 fuera. ¿Qué pasa? ¿Va a ser clave dar un paso adelante en este sentido?

"Si quieres mantener este nivel de puntaje hay que sumar más fuera. Hoy no ha podido ser, pero el espíritu ha sido el de competir y no hemos bajado los brazos. No ha podido ser, ha faltado acierto. Hemos dado el máximo, competido y hoy no hemos tenido esa suerte. Fuera siempre es más difícil sumar, pero el partido hoy nos ha dado la posibilidad de sumar. Perfectamente podía haber sido un empate"