Mamardashvili y Yaremchuk están de repesca

El Valencia CF será protagonista en la repesca para la Eurocopa de Alemania 2024 que hoy arranca en el viejo continente. Son los últimos billetes para la EURO y tanto Giorgi Mamardasvhili como Roman Yaremchuk están en disposición de conseguirlos con sus respectivas selecciones de Georgia y Ucrania. Los dos juegan hoy. Bosnia y la Ucrania de la ‘tanqueta’ se enfrentan en la semifinal de la Ruta B (20:45 horas). Israel o Islandia les espera en la final.

La Georgia de ‘Mamar’ se enfrenta a Luxemburgo a partir de las 18:00 horas. Su hipotético rival en al final sería el ganador del Grecia-Kazajistán. Las semifinales se juegan este jueves 21 de marzo y las finales el 26 del mismo mes. Georgia no podrá contar con su gran estrella, Khvicha Kvaratskhelia, por acumulación de tarjetas. «Lamento que Khvicha no esté con nosotros, pero debemos jugar en casa sin él», señaló Willy Sagnol, seleccionador nacional, a la prensa local. Por suerte, los caucásicos si podrán contar con el portero del Valencia, que viene de parar un penalti y de firma una gran actuación el fin de semana contra el Villarreal. «La presión es grande, pero debemos superarla con la ayuda de los aficionados. Juntos, ganaremos», comentó el guardameta, según informó la federación en su página web. Los georgianos esperan que no se repita el fiasco de hace cuatros años, cuando cayeron en Tiflis ante Macedonia del Norte (0-1) y se quedaron sin disputar el Europeo.