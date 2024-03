Mosquera se sube al tren de la Roja

No es un partido más para la selección española. Cristhian Mosquera debuta hoy con la Sub-21 después de priorizar la REFF al país de nacimiento de sus padres: Colombia. El joven central del Valencia CF se estrena en un partido amistoso ante Eslovaquia que servirá como piedra de toque para el encuentro del martes ante Bélgica en Almería, clasificatorio para el Europeo de la categoría que se disputará en 2025. El hispano-colombiano retomará su andadura con la Roja después de su paso por todas las inferiores. Y lo hará con el dorsal a la espalda con el que ha explotado a las órdenes de Rubén Baraja. Mosquera es desde hoy el ‘3’ de España.

El equipo de Santi Denia se medirá a Eslovaquia con las novedades de varios futbolistas que podrían haber elegido jugar con otras selecciones y que han optado por hacerlo con la española en el amistoso de Jerez. Además de Mosquera, están el delantero del Leeds inglés Mateo Joseph, que nació en Santander y tiene ascendencia británica; el central Dean Huijsen (Roma), nacido en Ámsterdam pero criado en Marbella (Málaga) desde los cinco años. Para los tres será una fecha muy especial. En este choque, se estrenarán con la selección Mateo Joseph, quien ya ha disputado diez partidos con Inglaterra en categoría sub-20; y Dean Huijsen, central del Roma, cedido por el Juventus y que había sido un habitual en las categorías inferiores de Países Bajos. Mosquera lleva 24 partidos oficiales en la Roja como recordó Santi Denia.

Una Sub-21 valenciana

El Valencia es el club con más representación en la Roja. Además de Cristhian, la Sub-21 jugará hoy con Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. Un merecido premio para la ‘quinta del Pipo’. España no ha perdido en la fase de clasificación para la Eurocopa, contando sus partidos con cuatro triunfos y un empate y 13 puntos sumados, para ocupar el liderato del Grupo B por delante de Escocia (10) y Bélgica (10). España podría salir de inicio con un once formado por Cuñat; Novoa, Francés, Marín, Carreras; Turrientes, Fermín, Barrios; Fran Pérez, Omorodion y Diego López. La selección de Eslovaquia está entrenada por Jaroslav Kentos y no juega la clasificación al estar clasificada de oficio para la Eurocopa como anfitriona. En sus últimos amistosos, perdió ante la República Checa (2-1) y empató frente a Croacia (2-2) y Polonia (2-2).

«Minutos» a Cristhian

Santi Denia señaló estar «encantado» con la presencia en la lista de Mosquera, Dean Huijsen y Mateo Joseph, que por sus orígenes podrían haber elegido jugar con otras selecciones y anticipó que les «dará minutos». También, hizo un llamamiento a la afición para que Chapín registre una gran entrada. «Estamos encantados de venir a Cádiz, a Andalucía. El campo está bien y ahora lo que deseamos es que se anime la gente de Jerez a llenar el campo y nos ayude a ganar». el partido contra Eslovaquia», aseveró el seleccionador de la Rojita.