"La auditoría del nuevo Mestalla debe hacerse ya, antes de dar las licencias"

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, pidió a principios de año al Ayuntamiento de Valencia y a todos los grupos políticos representados en su pleno, que aprobaran la puesta en marcha de una auditoría exhaustiva del coste real del Nuevo Mestalla, tanto de la obra realizada como de la obra pendiente para finalizarlo al 100%. Y el Ayuntamiento, en la reunión de la Comisión de Urbanismo del pasado mes de febrero, aprobó una moción en la que se ponía como condición previa a la concesión de licencias del nuevo estadio, el encargo de una auditoría exhaustiva e independiente sobre el coste real de la obra realizada y el coste real de la finalización de la misma. Así mismo, se aprobó que en ningún caso se iban a aprobar las fichas urbanísticas antes de la finalización del estadio por parte de Peter Lim.

Analizando la Memoria presentada por Mark Fenwick en enero de este año al Ayuntamiento, en su página 81 confirma por escrito que el dinero efectivo gastado en la obra ya ejecutada del estadio es de 63 millones de euros, distribuidos en tres partidas: movimiento de tierras (6.5 mm), cimentaciones (38.5 mm) y estructura (18.0 mm). Si a estas partidas les sumamos los gastos de estructura correspondientes que se aproximan al 10% (6.3 mm) y el IVA del 21% (14,5 %), el coste que reconoce que lleva gastado el club en el Nuevo Mestalla es de 77,8 millones de euros.

"Diferencias muy escandalosas"

“Como ya denunciamos, hay diferencias muy escandalosas entre las cifras dadas por Layhoon y las cifras del proyecto que presentan al Ayuntamiento, tanto en el coste ya ejecutado como en el coste previsto para finalizar las obras. Layhoon dijo hace tres meses ante la Junta de Accionistas que el nuevo estadio iba a costar no menos de 340 millones de euros, divididos en 180 millones ya ejecutados y no menos de 160 millones para su finalización. Sin embargo, con los números que presentan ahora las cuentas no cuadran: no sabemos a dónde han ido a parar más de 100 millones de euros del Nuevo Mestalla, ni cómo es posible terminar las obras por 60 millones de euros menos de lo previsto en diciembre” ha declarado Miguel Zorío, de Marea Valencianista.

“Por eso es imprescindible que el Concejal de Urbanismo sea muy transparente en este tema: que anuncie cual va a ser el procedimiento y los plazos, empresas que concursan e informes finales. También es imprescindible que el pliego de licitación de la auditoría de obra del Nuevo Mestalla que saque a concurso el Ayuntamiento de Valencia, no sólo se analice el coste de terminar el estadio low cost diseñado por Peter Lim, si no que se haga una auditoría del coste real gastado en la obra ejecutada y sus diferencias con el coste contabilizado en estas partidas por Lay Hoon, Javier Solís e Inma Ibáñez, en las cuentas oficiales del Valencia CF. Estamos hablando de 100 millones de euros y de un posible delito de administración desleal y falsedad contable, entre otros” ha declarado el es Vicepresidente del club.

Zorío recuerda que la memoria presentada por Peter Lim y Layhoon es una absoluta vergüenza. Propone dejar sin construir casi el 50% de la edificabilidad del nuevo estadio, deja espacios en bruto en todas las plantas, no cubre la fachada y no termina la cubierta del 100% del estadio.