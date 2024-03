Comunicado oficial De Torino a Mestalla

La asociación De Torino a Mestalla ha hecho público un comunicado para mostrar los resultados finales en su objetivo por obtener una cantidad importante de dinero para hacerse con el control del club o al menos hacerle una oferta de compra a Peter Lim. A pesar de eso, y como bien ha explicado en su comunicado, DTAM ha destacado que no ha sido posible iniciar una segunda fase prevista en el lanzamiento de la iniciativa, la de posicionamiento de fondos, "por no disponer de suficiente masa crítica de aficionados inscritos". A pesar de todo eso, y de no conseguir el objetivo, la plataforma considera muy positiva cualquier tipo de actividad para tratar de lograr que Meriton venda y que el Valencia puede recuperar otro camino.

Este ha sido el comunicado oficial

La asociación De Torino a Mestalla, en virtud del compromiso público asumido en la presentación la iniciativa 112 VCF comunica los resultados FINALES de la misma:

Los datos abarcan el periodo comprendido desde la apertura de la web www.112vcf.es, el pasado 23 de noviembre hasta las 00 horas del día 21 de marzo de 2024

Los datos son :

TOTAL REGISTROS :1.500

:1.500 REGISTROS VALIDOS :1.483

:1.483 IMPORTE AGREGADO : 48.814.716 €

: 48.814.716 € REGISTROS CONSIDERADOS NO VÁLIDOS : 17

Los datos anteriores se encuentran protocolizados mediante diligencia en el acta de manifestaciones y protocolización otorgada ante el Notario de Valencia D. Luis Calabuig de Leyva en el número 5.047 de protocolo.

La asociación en su reunión de ayer día 21 de marzo decidió poner en común los datos finales obtenidos, indicando los siguientes extremos :