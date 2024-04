Giorgi, con el punto de mira en los mejores del siglo XXI

Giorgi Mamardashvili es el portero de moda en España y empieza a serlo a nivel continental, y no es casualidad. Su rendimiento le avala para ser uno de los mejores porteros del mundo actualmente y, dada su juventud y todavía margen de mejora, le sitúa en el centro de los focos como uno de los guardametas llamados a formar parte de la cúspide del fútbol europeo durante los próximos años. Sus actuaciones empiezan a causar efecto: hace poco se convirtió en el portero más valioso de LaLiga según Transfermarkt (y el séptimo del mundo) y en marzo forma parte del mejor once del mes del campeonato español según otro portal especializado, ‘whoscored’.

A pesar de que no ha sido un mes del todo positivo para el Valencia en cuanto a resultados por la derrota en La Cerámica y el empate en casa ante el Mallorca, Giorgi no ha bajado ni un punto su nivel. De hecho, ha logrado dejar la portería a cero en dos de los cuatro partidos disputados, y ya son 10 los encuentros en los que no ha encajado gol desde el principio de temporada. Son cifras que le sitúan a las puertas del ranking de guardametas valencianistas con más porterías imbatidas por temporada en liga. Una lista que domina sin discusión Santiago Cañizares, el mejor portero de la historia del club, que entre 1998 y 2008 firmó cuatro temporadas con 14 porterías a cero, una con 16 y una incluso con 20 partidos sin encajar gol. Fue en la campaña 2003/04, la del histórico doblete del Valencia CF que, por cierto, se recordará este viernes en un partido homenaje que se celebra en Mestalla y al que no fallará Santi Cañizares.

Cañizares en un Valencia - Villarreal de la temporada 2004 / ARCHIVO SUPERDEPORTE

Repetir los números de ‘Cañete’ es una tarea difícil de imaginar a día de hoy. Por el contexto del actual fútbol, por el Valencia a día de hoy... Sin embargo, Mamardashvili tiene nueve partidos por delante para acercarse a las cifras del madrileño y superar a otros guardametas que en el siglo XXI también han firmado buenas temporadas en Mestalla. Destaca César Sánchez en la temporada 2008/09, que pudo escuchar el pitido final sin haber recibido gol hasta en 14 ocasiones. Vicente Guaita y Diego Alves, que se disputaron el puesto durante algunas temporadas consecutivas en la capital del Turia, tabién forma parte de la lista con actuaciones destacadas. El valenciano logró 12 en la campaña 2011/12 y el brasileó 13 en la 2014/15.

Porterías imbatidas de Mamardashvili / SD

El efecto Meriton

En 2014 Peter Lim aterriza en el club y pronto empieza a notarse la recesión deportiva. Desde aquel año ningún guardameta ha sido capaz de dejar su portería imbatida más de 10 veces por temporada en liga. Los mejores registros son los de Neto, que en las dos campañas que militó en el Valencia logró 10. Así, con los puestos europeos como principal motivación, Giorgi afronta un reto ilusionante de aquí a verano. En sus manos, y en las de sus compañeros, está colarse en una prestigiosa lista y acercarse a registros de una gran leyenda del club.

Neto en su época de valencianista / ARCHIVO SUPERDEPORTE

Recompensa para Pepelu

Otro jugador del Valencia destaca en los informes de ‘whoscored’. Y es que Pepelu forma parte del mejor once de la semana. El futbolista de Denia es otro que esta temporada ha dado un paso de gigante en su carrera. Es el timón en el equipo revelación de la temporada en España y Rubén Baraja no entiende a su Valencia sin él. Tanta es su importancia que es el líder del equipo en minutos jugados. Esta semana fue titular ante el Mallorca y a pesar del empate fue el mejor futbolista sobre el terreno de juego.

Suscríbete para seguir leyendo