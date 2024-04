"Hemos de aprobar un convenio y unas fichas que limiten a Lim y pedirle un aval"

El concejal el PSOE en el Ayuntamiento de València Borja Sanjuán dijo que el consistorio debe aprobar un convenio con el Valencia y unas fichas que limiten lo que pueden hacer su máximo accionista Peter Lim y pedir un aval para que retome las obras del Nou Mestalla y dijo que si la alcaldesa María José Catalá no puede aportar un plan debe dimitir.

"Hemos de aprobar un convenido que limite lo que Lim puede hacer en el Valencia y unas fichas que limiten lo que pueden hacer y pedirle un aval y una garantía. Si (Catalá) no está dispuesta que lo diga y deje de buscar culpable y de esconderse. Ella es la alcaldesa", recordó en declaraciones facilitadas por su grupo.

Catalá acusó este jueves a Compromís y al PSOE de falta de coherencia en sus planteamientos por haber sacado adelante la pasada legislatura una "aprobación inicial" de las fichas sin convenio y dijo que la responsabilidad de que en agosto se acabe la moratoria que se aprobó tras declarar la caducidad anticipada e la ATE es de los antiguos gobiernos de la Generalitat y el Ayuntamiento.

"Las declaraciones de María José Catalá son las que demuestran más incapacidad en todo su tiempo al frente del Ayuntamiento. No solo dice a las claras que está dispuesta a bajar los brazos y a no aprobar ninguna norma que limite el dinero que se puede llevar Peter Lim de una operación urbanística especulativa sino que está diciendo que la culpa de inacción es por un plazo de suspensión de licencias de dos años que si se cumpliera más de la mitad serían de ella como alcaldesa", apuntó.

"Lo que dice es que de que ella no trabaje tiene culpa el resto, de que ella no sea capaz de ponerse valientemente enfrente de Peter Lim tiene culpa el resto. La realidad es que el Ayuntamiento puede aprobar lo que quiera, tiene la sartén por el mango, tiene la capacidad de ponerle limites a Lim y lo que dice es que no quiere hacerlo y busca culpables", añadió.

Sanjuán rechazó además que en agosto el Valencia vaya a recuperar sus derechos sin obligaciones si no se aprueba otra cosa. "Es rotundamente falso. Solo puede ser una interpretación interesada de parte y si lo que quiere decir es que es la interpretación que hace ella, lo que debemos deducir es que esta mas dispuesta a ponerle una alfombra roja que cualquier limite", explicó.

"Nadie sabe lo que quiere la señora Catalá o mejor dicho no quiere confesar lo que todos sabemos que quiere. Hace una semana dijo que nos iba a reunir e iba a hacer pública su propuesta y seguimos sin llamada ni una sola propuesta. No sabemos a qué espera después de meses esperando a ver si que la justicia le haga el trabajo sucio que no quería hacer ella", señaló en referencia a las sentencias sobre la caducidad de la ATE y alabó la valentía que dijo que tuvieron el expresident Ximo Puig y la exconcejala de urbanismo Sandra Gómez.

Además, le invitó a dimitir. "Si ha sido incapaz de poner un plan encima de la mesa o de aprobar absolutamente nada, si piensa que es un tema capital para València lo que debería hacer es recoger las cosas y abandonar el despacho dimintiendo", concluyó.