El Mestalla cae en Alzira y se enreda a falta de dos partidos

El VCF Mestalla cayó anoche frente a la UD Alzira (2-1) en el Luis Suñer Picó. Los de Miguel Ángel Angulo dispusieron de ocasiones para haber empatado el choque, pero faltó acierto más allá del tanto de Rubén Iranzo. Ahora, a falta de dos jornadas para la finalización de la liga en el Grupo 3 de la Segunda División RFEF, el filial del Valencia tiene una renta de cuatro puntos sobre el Formentera, en promoción, y el Saguntino, en descenso, que juega hoy en Terrassa.

El filial valencianista dominó de inicio ante una UD que esperaba agazapado en su terreno de juego. El partido se puso favorable para los locales en una acción a pelota parada en la que Palacín acertó a batir a Nil Ruiz en un córner. Con el marcador en contra el VCF Mestalla tuvo que intensificar su dominio y dispuso de varias oportunidades. Hugo González dispuso de dos acciones sin poder convertir el gol.

En la segunda mitad, Angulo movió el banquillo e introdujo a David Otorbi. Su movilidad y velocidad provocaron algunas llegadas y una acción con Gozálbez que acabó en córner que precedió el empate. El saque de esquina que botó Hugo González lo remató de forma inapelable Rubén Iranzo. La alegría, sin embargo, duró poco. La UD Alzira en una contra que definió Gio cruzando el esférico ante la salida de Nil Ruiz.

Buscó nuevamente la reacción el Mestalla, que tuvo el empate en un gran lanzamiento de César Moreno que se estrelló en el poste. La tuvo también Hugo González, pero el máximo goleador del filial no pudo conectar el balón y en su intento se lesionó y debió ser sustituido. En la recta final, el filial no desistió. En el descuento, Declan Frith dispuso de una situación clara dentro del área pequeña que no acertó a transformar en gol.

La próxima cita del Mestalla será el domingo, 28 de abril, a las 12:00 ante el Sant Andreu en el Narcís Sala.

FICHA TÉCNICA

JORNADA 32 / SUÑER PICÓ / 1000 esp.

UD Alzira: Álvaro Cortés; Abraham, Robert Costa, Bono, Nacho Vila; Koke (Tòfol, 56’), Lado, Sala, Busquets (Dylan, 81’); Palacín y Gio.

VCF Mestalla: Nil; Santana, Rubo Iranzo, Serra, Iker Córdoba (Otorbi, 46’), Santana (Joselu, 60’); César Moreno, Borja (Muñoz, 60’), Martín Tejón, Hugo González (Pedro Alemañ, 72’) y Pablo Gozálbez (Frith, 78’).

Goles: 1-0 m. 23, Hugo González (p. p.); 1-1 m. 49, Rubo Iranzo; 2-1 m. 55, Gio.

Árbitros: Aleksandar Angelov (Balear), amonestó a Busquets, Palacín, Lado e Iker Córdoba.