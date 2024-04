Diakhaby evita la segunda operación en su rodilla

La recuperación de Mouctar Diakhaby sigue por buen camino. De hecho va mejor de lo esperado y eso es una gran noticia para el Valencia CF y sobre todo para el futbolista. El último avance es que el zaguero valencianista está en posición de evitar la segunda intervención quirúrgica prevista desde que cayó lesionado el pasado dos de marzo. Fue Pedro López, doctor del club, quien confirmó en su momento que «a las seis semanas (desde la primera operación» hay programada una posible artroscopia para intentar liberar posibles adherencias». Sin embargo, durante su última estancia en Lyon en la que ha sido atendido por Bertrand Sonnery-Cottet, doctor que le operó, recibió la gran noticia de que puede evitar la segunda operación y ahorrarse esa parte de la recuperación.

Pese a la buenas noticias, hay que recordar que se trata de una lesión muy compleja, posiblemente la más dura que un deportista pueda sufrir en la rodilla. El doctor del Valencia ya advirtió de que será un «proceso de recuperación muy poco a poco, con fisioterapia, camilla… e irá avanzando con el proceso. No podemos ser excesivamente alarmistas ni tampoco banalizar la lesión. Vamos a ir siendo optimistas en el proceso de recuperación yendo paso a paso, intentando transmitir siempre una situación positiva».

Superado ya el primer mes desde la operación, la realidad es que ‘Diakha’ está motivado y es optimista, tras unos primeros días en los que estuvo muy tocado anímicamente. No obstante, las expectativas están en el mismo punto que tras la operación. No se quieren adelantar plazos y el periodo de recuperación seguirá por el cauce programado, sin adelantar pronósticos. No hay que olvidar que, según han explicado varios médicos, se trata de una de las peores lesiones que puede sufrir un deportista.

El Valencia ha convivido sin él en dinámica de equipo y logrado sobreponerse a su ausencia a pesar de que es un peso pesado dentro del vestuario. Desde hace varias temporadas se ha ganado su sitio en el centro de la defensa y esta temporada estaba llamado a terminar LaLiga formando tándem defensivo con Mosquera, la gran irrupción de la campaña. Bajo la incertidumbre habitual de Meriton, su futuro en el club no estaba del todo claro pensando en el próximo verano, aunque la lesión lo ha podido trastocar todo. El franco-guineano tiene contrato hasta 2027 y a lo largo de estos meses su valor de mercado está cayendo progresivamente.