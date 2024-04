Hugo Duro sobre la polémica de Montjuic: "Fermín está delante y es fuera de juego"

Hugo Duro volvió a ver portería y ante uno de los rivales más complicados de toda la Primera División. El delantero aprovechó un error de Marc André ter Stegen para igualar el partido, lo que supondría la primera piedra para la posterior remontada del equipo antes del descanso.

Incansable, como siempre, el valencianista es una de las piezas importantes en el esquema de Baraja tanto en ataque como en defensa a la hora de presionar, donde no suele guardarse ni una gota de sudor.

Estas son las palabras de Hugo Duro para VCF MEDIA

Partido

“Hemos hecho una primera parte espectacular, tanto a nivel ofensivo como defensivo. La expulsión es una putada, es el primer error de Mamardashvili en toda la temporada ósea que poco que decirle. Esta acción justo en este partido te penaliza un montón y el equipo ha luchado y ya hay que pensar en el siguiente”.

Acciones de peligro

“Tuvimos la de Peter Federico que se le va cruzada, la mía que en el remate me adelanto demasiado, la de Diego que viene de 70 minutos sin parar de correr y después de una carrera de 60 metros que llega tieso y es verdad que en estos partidos tienes que estar muy acertado. A nivel defensivo, quitando el balón parado, lo hemos estado y las que tienes hay que meterlas y ese pelín de acierto, nos ha terminado penalizando”.

Balón parado

“Lo único que te puedes achacar hoy es el balón parado, que es lo que te hace irte mal a casa porque el esfuerzo, el trabajo sin balón a nivel defensivo es digno de halago”.

Acciones polémicas

“Son dos acciones claras para bien o para mal, Araújo a mí me dicen que le ha dado al balón, pero no lo he visto. Si toca el balón pues no es penalti y luego la otra, Fermín está delante y es fuera de juego. Me acuerdo de un gol que le anulan al Atlético de Madrid en el Bernabéu en esa ocasión Lunin tampoco llegaba y se anuló. No las he visto y si es así, no estoy de acuerdo”.

Afición

“No hace falta pedir a la afición que esté porque llevan todo el año demostrándolo. Hoy, una vez más, con el cambio de horario y siendo lunes y mañana a trabajar, además con el agua que ha caído. Nosotros vamos a dejarnos todo como siempre y la afición va estar como siempre, a la altura, y a por ellos”.

Calendario

“Que no tenga duda nadie que hasta que nos den los números, el equipo va a seguir para bien o para mal. Vamos a luchar hasta el final y el equipo y la afición debemos estar ilusionados porque está siendo un año muy bueno y todos nos lo merecemos”.