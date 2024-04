El once más joven de la historia en Primera División

El Valencia CF salió a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuïc con el once más joven de toda su historia en Primera División. Rubén Baraja decidió poner en liza a Yarek Gasiorowski y Peter Federico respecto a partidos anteriores, un hecho que hizo descender esa edad media hasta los 22’56 años, un equipo que en condiciones normales -no las que le brinda Peter Lim al conjunto de Mestalla- constituiría una base para ilusionarse con el futuro de la entidad. La única vez que el Valencia sacó un equipo más joven fue contra el Espanyol en 1984 que no cuenta Ciberchenet porque fue a causa de una huelga de los futbolistas y jugaron los del filial.

El equipo salió con tres jugadores sub20: Javi Guerra (20 años), Cristhian Mosquera (19 años) y Yarek Gasiorowski (19 años). Además alineó a Peter Federico, Diego López y Jesús Vázquez con 21 o a Giorgi Mamardashvili con 23. Los veteranos del Valencia, de hecho, fueron Pepelu y Thierry Rendall con solamente 25 años, evidenciando esa bisoñez del equipo. El propio futbolista de Dénia, de hecho, señaló al acabar el partido que estos encuentros han de hacer aprender al equipo por la juventud que atesora.

