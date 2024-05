Canós: "No estamos muertos en la lucha por Europa"

Sergi Canós aseguró este miércoles que no están "muertos" en la lucha por Europa y señaló que el vestuario se apoya "mucho" en la temporada que ha hecho para seguir confiando en que la séptima posición es posible.

"Las tres derrotas pican porque nos da mucha rabia. Ahora cuando las oportunidades teníamos que cogerlas con las dos manos se nos han escapado dos partidos en casa, pero ha sido por detalles", lamentó el extremo castellonense en una entrevista con la radio oficial del Valencia.

No obstante, dijo que estos partidos les hacen "aprender de la exigencia del club, de lo que exige este escudo -en referencia al del Valencia- y a estos partidos", al tiempo que incidió en que "ya nadie se acuerda del año pasado" porque ahora están "peleando por cosas muy grandes". "A principio de temporada, cuando todo el mundo decía que estaba todo tan mal, le dimos la vuelta. ¿Por qué no le podemos dar la vuelta ahora?", reflexionó el extremo, que recaló esta campaña desde el Brentford y que explicó que ahora lo han visto "tan cerca" que quieren seguir "luchando" por ese objetivo europeo.

Así, resaltó que en Mestalla, donde según comentó han sido "tan fuertes" durante todo el año, ahora se les han escapado dos encuentros "por detalles" pero incidió en que en ninguno de ellos -ni ante el Betis ni ante el Alavés- hicieron un "mal partido". "Estamos dolidos por perder los dos últimos partidos en Mestalla pero Baraja nos ha dicho que qué mejor que quitarnos esa mala racha que en casa, porque hemos demostrado todo el año lo que somos en Mestalla", afirmó Canós, convencido de la victoria este domingo.

Sergi Canós contra el Alavés / Eduardo Ripoll

Asimismo, reveló que el entrenador vallisoletano les ha dicho en estos últimos encuentros que deben confiar en ellos mismos, en lo que han "hecho todo el año" y en tener "mucha paciencia". Preguntado por si tiene ganas de marcar su primer gol en Mestalla, el extremo destacó que no se quiere "obsesionar" y comentó que tras el partido de la ida ante el Rayo, en el que marcó el tanto de la victoria, "parecía todo rodado, pero cuando no te llega así, tienes que enfocarte en los entrenamientos y en ti, no en lo que no puedes controlar".