Árbitro con polémica en Mestalla para el Valencia - Rayo Vallecano

La RFEF ha dado a conocer las designaciones arbitrales para el Valencia CF - Rayo Vallecano del próximo domingo a las 18:30 en Mestalla correspondiente a la jornada 35ª de LaLiga. El colegiado de campo será el canario Juan Luis Pulido Santana, y estará asistido en el VAR por Víctor García Verdura.

El del colegio de Las Palmas no está exento de polémica con el Valencia. Fue actor principal esta misma temporada en la visita de Osasuna al campo de Mestalla, el conjunto rojillo se llevó los tres puntos en los minutos finales gracias a un golazo de tijera de Nacho Vidal, canterano valencianista, a la salida de un córner. Pero fue un saque de esquina que nunca debió concederse. El colegiado lo señaló al tocar en última instancia el cuero Gayà, pero no advirtió que vino precedido de una falta previa sobre el lateral. El linier tampoco la señaló.

Con todo ello, nada se pudo hacer desde el VAR, ya que no es una acción revisable. Se trataba de una falta que no es susceptible de ser castigada con catulina roja, por lo que no pudo ser rearbitrada por Figueroa Vázquez. Pulido Santana concedió el córner que significó el 1-2 de Osasuna.

En cualquier caso, los números del árbitro frente al Valencia CF dejan una derrota, un empate y dos victorias para los de Rubén Baraja. Curiosamente arbitró en el pasado al Valencia Mestalla en dos ocasiones, ambas frente al ya desaparecido Huracán Valencia, suponiendo una derrota y un empate para los blanquinegros.