Fran Pérez, obligado a parar a pesar de su voluntad

Fran Pérez era hasta hace unas semanas uno de los futbolistas que más veces había participado este curso. Siempre bien en lo físico, disponible para Baraja y más allá de cifras un jugador que no ha borrado en ningún momento del curso. Por eso su lesión supuso un 'problema' para el Pipo, quien ha convertido a Peter Federico en su Fran Pérez particular en el once. Ese ha sido, sobre el papel, el recambio. En cualquier caso, el jugador ha trabajado mucho para poder estar disponible en las últimas jornadas pese al dolor físico y a los consejos de que era mejor no hacerlo. Esa opinión ha sido finalmente clave para que el extremo decida parar y piense de manera fría, ya que podía complicarle mucho de cara al futuro más próximo. El propio Valencia ha emitido un comunicado explicando su dolencia:

El comunicado del Valencia.

"El jugador del Valencia CF, Fran Pérez, sufre una lumbalgia mecánica que le impide entrenar y competir con normalidad. Después de las pruebas realizadas se ha decidido continuar tratamiento médico y de fisioterapia, y controlar su evolución clínica".

El futbolista tenía problemas para entrenar sin dolor y por eso se ha decidido poner el freno a una temporada en la que ha sido uno de los indiscutibles del Pipo Baraja. Fran Pérez ha disputado un total de 32 partidos en LaLiga con un gol y cuatro asistencias. El tanto llegó en el mejor partido de la temporada en el plano personal, contra el Athletic en San Mamés, un duelo donde mostró algunas de sus condiciones. Ahora, el jugador se centra en recuperarse para poder estar bien cuanto antes y mejorar la que ha sido su primera temporada en la élite con regularidad.