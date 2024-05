Giráldez: "El partido contra el Valencia no es un entrenamiento"

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, aseguró este sábado que el partido de este domingo contra el Valencia no será "un entrenamiento" pese a que ambos equipos no se juegan nada a nivel clasificatorio, y avanzó que en su cabeza está aligerar la plantilla de cara al próximo curso liguero.

"Cerrar la temporada con cero urgencias clasificatorias nos lo merecemos todos los celestes. Estamos con ganas de hacer un buen partido y cerrar la temporada con una victoria. Nos estamos jugando muchas cosas a nivel individual y económico. Es un partido importante, no es lo mismo quedar en una posición que otra. No va a ser un partido de entrenamiento", avisó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico gallego elogió el "rejuvenecimiento" de la plantilla que ha hecho el Valencia, apostando por jugadores que llevaban mucho tiempo en el club. A Giráldez le gustaría seguir ese camino en el Celta, aunque para ello es consciente de que tiene que aligerar la plantilla -el Celta comenzará la pretemporada con 33 jugadores si antes no hay salidas-.

"No me gusta una plantilla de 33 futbolistas. Me gustaría que fuese de 20 o 21 jugadores. Tenemos que hablar con cada uno de manera individual, ver qué quieren porque para mí es fundamental que los que estén quieran jugar en el Celta. Va a ser un mercado movido", avanzó.

No se quiso pronunciar sobre las posibles salidas del internacional peruano Renato Tapia y el defensa Kevin Vázquez, ni tampoco dar pistas de con qué jugadores cuenta para el curso 2024-25. "Hasta el 30 de junio tienen contrato todos y la gran mayoría para la temporada que viene. No sé si mañana va a haber despedidas. He hablado individualmente con cada uno de ellos y nadie tiene ese sentimiento", afirmó.