"Peter Lim no quiere asumir responsabilidades que la ciudad tiene el deber de imponerle"

A lo largo de la mañana de este martes, durante el pleno del Ayuntamiendo de València, el Partido Socialista con Sandra Gómez como su portavoz, propondrá una moción solicitando que el Ayuntamiento apruebe las fichas urbanísticas, el convenio del Nou Mestalla con las condiciones y la pertinente fianza que María José Catalá exigía. De forma casi paralela, cabe recordar que el Valencia CF presentó ayer un recurso de casación para volver a intentar invalidar la decisión de dar por caducada la mencionada ATE. Una nueva vía para tratar de convencer al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que en su día impuso el Tribunal Superior de Justicia.

Antes de la celebración del mencionado pleno en el que el PSOE lleva la moción con el fin de desatascar de una vez por todas la situación del Nou Mestalla, Sandrá Gómez ha atendido a los medios y ha presionado a la alcaldesa de la ciudad: "Creemos que ya no hay excusas para la Señora Catalá para aprobar una moción que resuleva definitivamente una guerra abierta entre Meriton y la ciudad. Ayer conocimos que han recurrido al Tribunal Supremo la caducidad de la ATE, quiero recordar que esa caducidad avaló la postura del PSOE de exigir lo máximo a Peter Lim, de exigir un estadio que cumpla las máximas coniciones".

Insistió, además, en ponerle límites a Peter Lim y en la necesidad de que la moción llegue a buen puerto: "Estamos viendo que el señor Peter Lim no quiere y ya sabamos por qué no quiere firmar un convenio. No quiere asumir las obligaciones que como ciudad tenemos el deber de repetir e imponerle. Hay muchas personas pendientes de esta moción, yo quiero decirle a la señora Catalá que cumpla las expectativas de todas las personas que están esparando una solución que garantice y blinde los derechos de esta ciudad frente a la actitud incumplidora y especuladora de hacer negocio que defiende el señor Lim como hemos visto con el recurso al Tribunal Supremo"