Simone Zaza, ¿OK al Torino?

La portada de SUPER del lunes traspasó fronteras. En Italia los principales medios de comunicación deportivos reflejaron el «no» de Simone Zaza a una importante oferta de un club de la Súper Liga de China. Un salario ampliamente mejor que lo que percibe en el Valencia CF, donde tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2021, y una propuesta en la sede del club por los derechos del delantero de 30 millones de euros.

Dentro de unos días –el próximo lunes 25 de junio– Zaza cumplirá 27 años y los planes del jugador pasan por continuar en el top competitivo del fútbol europeo. Zaza dice no a China, pero sí a Italia. La idea madre del ex de la Juventus ha sido siempre la de seguir en el Valencia y disfrutar de la Champions. Sin embargo, como avanzó este diario hace semanas, el jugador no se iba a enrocar con una posición de fuerza para no marcharse y, por eso, había puesto a su entorno a la búsqueda de posibilidades interesantes en su país de origen.

A la postre, Zaza está demostrando moverse esencialmente por razones deportivas. Italia y España, lugares en los que prioriza proseguir con su carrera, son además donde mejor ha rendido el punta internacional. Los goles en el Sassuolo lo llevaron a la Juve y su rol de brillante suplente en el grande turinés, al West Ham a cambio de 20 millones de libras. En Inglaterra, en cambio, Zaza nunca ofreció lo mejor de sí. No se adaptó ni al clima ni a la competición ni tampoco a un vestuario desnaturalizado con un sinfín de nacionalidades. El Valencia lo rescató de la Premier previo pago de 16 millones de euros más otros dos posteriormente. Los goles de 'Simo' en la Liga –19 en temporada y media– han colaborado en buena medida con la clasificación entre los cuatro primeros del equipo y en su regreso al primer plano internacional. La selección ha vuelto a confiar en él, que sin ir más lejos anotó el gol azzurro en el 1-1 del amistoso frente a Holanda del pasado 4 de julio.

Desde Italia son varios los conjuntos que se vinculan con el futuro de Zaza. Mientras SUPER desvelaba la negativa del '9' a emigrar a China, el diario deportivo turinés 'Tuttosport' publicó ayer en su portada que el atacante del Valencia ha dado el «sí» al Torino. El 'Toro' es uno de los clubes que han mostrado un interés real por Zaza desde que conocen que estaba en el mercado. El Sassuolo, la Sampdoria y, sobre todo, el Milan son los otros tres clubes que quieren hacerse con los servicios de un futbolista que compite con Andrea Belotti por ser el titular de la selección italiana.



Torino y Milan

La prensa transalpina asegura que el Torino se va a lanzar a por Zaza con o sin Belotti, incluso, que la intención de la escuadra de Turín es reunir el ataque que alternó el nuevo seleccionador, Roberto Mancini, en el amisto contra Holanda. Aquel día Zaza entró a la hora de partido por Belotti e hizo el 1-0 a pase de Chiesa. Belotti pasó esta temporada por una lesión grave y el Torino no piensa en su venta este verano. El club italiano, al igual que el Milan, cuentan con el beneplácito del delantero y estudian la fórmula de convencer al Valencia. La oferta de China valora en buena medida a un delantero internacional por el que los de Mestalla solicitan cifras que superen los 20 millones y se aproximen a los 25.

En ningún momento el plan del Valencia CF es malvender a Zaza, al que le restan tres años de contrato y cuenta con un buen cartel en Italia. Precisamente, hace unos días el padre del jugador, Antonio, indicó que el regreso a Italia «es una posibilidad». Las llamadas desde su país no le faltan a Zaza.