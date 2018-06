China: 30 millones por Zaza

Simone Zaza ha descartado una propuesta para jugar en la Superliga china muy atractiva para el Valencia CF, porque supondría una inyección económica importante por un delantero al que Marcelino García Toral no considera imprescindible para la próxima temporada. La propuesta, que llegaría a los 30 millones de euros, supera con creces las cantidades que están dispuestos a poner de momento algunos clubes italianos.

Sin ambargo, por la cabeza de Simone no pasa marcharse al fútbol asiático y menos ahora que tiene 26 años. Ni siquiera le seduce el suculento contrato, muy superior al que tiene actualmente en el Valencia CF, que un club chino le ofrece. Al italiano no le interesa una aventura asiática a estas alturas de su carrera deportiva por mucho dinero que pongan sobre la mesa. Su ambición deportiva es mayor. Sus planes de futuro pasan por seguir compitiendo al máximo nivel en el fútbol europeo, conquistar títulos y hacerse fuerte en la selección italiana. Y si puede ser en el Valencia, mejor que mejor. Zaza lo ha dejado claro.

SUPER no ha podido confirmar el club que se ha interesado por Simone Zaza, aunque el Guangzhou Evergrande que entrena su compatriota Fabio Cannavaro tiene muchas papeletas. El exfutbolista italiano es un gran conocedor del Calcio y lleva varios meses detrás de un delantero europeo de campanillas. De hecho, en el último año se ha relacionado al croata Nikola Kalinic con los dos últimos equipos de Fabio Cannavaro: el Tianjin Quanjian y el Guangzhou Evergrande que actualmente dirige. Zaza puede estar entre sus opciones.

Simone tiene claro que su primera opción es seguir ligado al Valencia CF. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 y, lo más importante, es feliz en el equipo y la ciudad. Siente el reconocimiento de sus compañeros y el cariño de la afición. «Siempre he dicho que me gustaría quedarme en el Valencia. Me llevo muy bien con todos y vivo muy bien a nivel personal. No he hablado con el club, no me han llamado. No sé por qué tengo que irme», aseguraba a ´El Transistor´ de Onda Cero después de estrenarse con gol en la Italia de Mancini. Zaza tiene colgado el cartel de transferible en el Valencia como otros jugadores, pero el club no está dispuesto a malvenderlo. Puede salir pero no a cualquier precio. La posición es firme y los equipos italianos interesados lo saben.

´Simo´ ha descartado la Superliga China, pero tiene abiertas las puertas a la Serie A en caso de salir del Valencia CF. Su propio padre Antonio Zaza ha reconocido que es «una posibilidad»volver a Italia. «¿Un regreso de ´Simo´ a la Serie A? Ya veremos, es una posibilidad, pero por ahora no hay noticias», afirmó. La realidad es que en su país se lo están rifando y más después del buen sabor de boca que dejó en su última aparición con la ´Azurra´ y los 19 goles en el último año y medio que han disparado su cotización.

El delantero disfruta de sus vacaciones y mientras tanto Beppe Bozzo, uno de los agentes más influyentes del mercado italiano, trabaja en varias direcciones. Hasta la fecha, Milan, Torino, Sampdoria y hasta el Sassuolo han llamado a su puerta. Todos asumen que por menos de 20 ´kilos´ será imposible sacarlo del Valencia. Comprar al italiano exigirá un esfuerzo económico considerable. Zaza lo vale.