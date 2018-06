Guedes juega a favor del Valencia

La estrategia del Paris Saint Germain ante el caso Guedes se está viniendo abajo. Los dos goles del portugués en el último amistoso antes del Mundial y su rol de titular provocaron que los dirigentes del club francés comenzaran a frotarse las manos, convencidos de que la revalorización del futbolista estaba cantada y que eso, con la previsible entrada de otros clubes a la puja por el atacante, iba a inflamar las cifras de su traspaso. El luso, sin embargo, está jugando en Rusia a favor de los intereses del Valencia CF. Su rendimiento en los dos primeros partidos de la fase de grupos no está siendo tan explosivo como suponían, de momento no ha conseguido brillar y eso puede jugar una influencia decisiva sobre las probabilidades de éxito para su fichaje por el Valencia CF. A estas alturas no hay duda, es el culebrón del verano en clave valencianista y su caso genera máxima expectación. Cada día surgen nuevas informaciones y en Francia ayer se volvía a publicar que ya hay un acuerdo definitivo, una información llena de matices.

Fuentes solventes del Valencia CF niegan esa versión. La situación, exponen, es la siguiente. El PSG, como desveló SUPER a principios de mes, pactó el fichaje del luso con el Valencia CF por valor de 40 millones de euros. El entendimiento entre Al Khelaïfi y Peter Lim era total, ambos llegaron a ese punto después de que el propietario del Valencia CF hiciera una primera oferta de 30 y otra de 35, ambas rechazadas. Una vez había dado el 'OK' a venderlo por 40 millones, sin embargo, el PSG decidió echarse atrás y pidió más tiempo al Valencia CF por si Guedes la rompía en el Mundial y disparaba su cotización hasta los 50 o 60 millones, un giro que enfadó bastante a Lim después de pactar verbalmente la operación. Desde entonces el propietario trata de hacer valer el acuerdo alcanzado para cerrar el traspaso. La pelota, en resumidas cuentas, está ahora en el tejado de Al Khelaïfi y en Mestalla interpretan que todo depende exclusivamente del PSG.

El Valencia CF, en definitiva, se encuentra a la espera de noticias del club parisino y mientras el «tiempo» pasa, confían en que sean claros de una vez por todas y respeten el curso de la negociación. Tienen que respirar pronto y creen que será antes de que acabe el Mundial. El club, está decidido a pelear hasta el final. Su fichaje no solo supondría un golpe de efecto en términos de credibilidad, sino que supondría un salto de calidad. Por ello el club estaría dispuesto a contemplar, en un momento dado, la posibilidad de una nueva cesión si no fuera posible adquirirlo en propiedad, aunque no es el escenario ideal. Los responsables de la parcela deportiva saben desde hace meses que es una operación de mucho desgaste y están dispuestos a esperar, como ya sucedió el pasado verano para que llegaran determinados futbolistas...

Pero no eternamente. Y ese es un mensaje al PSG. No hay una fecha límite –de hecho cuando se les pregunta a los dirigentes del Valencia CF responden, entre risas, «la fecha límite es el 31 de agosto»– pero sí es cierto que Longoria, Alemany y Marcelino manejan una lista de alternativas –A, B, C, D, E...– según distintos precios y escenarios de mercado por si falla Guedes en la que, según confirma el Valencia CF, aparece Thorgan Hazard, aunque no es la única opción sobre la mesa.



Un problema para Al Khelaïfi

Si al jugador no le van bien las cosas y no alcanza el brillo deseado en el Mundial, el PSG puede verse obligado a traspasarlo deprisa y corriendo para cumplir con la normas que le ha dictado la UEFA y poder seguir fichando de cara a la próxima temporada. El club parisino ya sabe que ha de cerrar más ventas con fecha límite 30 de junio, de hecho ya ha empezado con las primeras salidas, y la intención es vender por más de los 60 millones de euros que les ha marcado la UEFA de forma obligatoria para allanar el terreno de cara a la siguiente temporada y rebajar así la masa salarial. La fecha es importante pero no es definitiva, el PSG seguirá vendiendo jugadores.



El PSG solo tiene una oferta

Si el PSG decide esperar más, habrán consumido casi todo el tiempo y se le echará encima esa fecha del 30 de junio. En ese supuesto, Al-Khelaïfi tiene claro que deberá bajar sus pretensiones y venderlo por una cifra inferior, porque parece seguro que en el nuevo PSG de Thomas Tuchel no va a continuar. Ese será el momento del Valencia CF, que empieza a ser ya ahora. Ante otras opciones y clubes tiene la enorme ventaja de contar con el deseo del jugador, que en el Valencia CF saben que es continuar aquí. Esa circunstancia, con la negociación avanzada, está bloqueando el interés de otros clubes. La estrategia invita a ilusionarse con el fichaje de Guedes. Hay muchísimo ruido, pero oferta 'en firme' solo la del Valencia CF.