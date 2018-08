Marcelino se queda a Kangin Lee

Kangin Lee estará toda la temporada en dinámica de primer equipo a las órdenes de Marcelino García Toral, que así lo ha decidido en consenso con el club. El canterano de 17 años tendrá ficha federativa del Valencia Mestalla, pero será un fijo en los entrenamientos del primer equipo durante todo el año. La idea es que se entrene todos los días arriba y 'baje' a competir al filial los fines de semana siempre y cuando el entrenador no lo requiera para algún partido. El joven asiático tendrá el rol que en su día ya ejercieron otros jóvenes talentos de la Academia como Carlos Soler, Toni Lato y Ferran Torres. Una fórmula que ha dado muy buenos resultados al club. Kangin también tiene potencial de Primera y seguirá los pasos de ellos.

El surcoreano disparó la ilusión de todo el valencianismo el pasado sábado en la noche de la presentación. Su actuación contra el Bayer Leverkusen llamó la atención de todos. Kangin debutó a lo grande con un regate solo al alcance de los elegidos que levantó a la afición de sus asientos. Encaró, se atrevió, se ofreció y, por si fuera poco, marcó en su debut en Mestalla. A muchos valencianistas les vino a la cabeza aquel estreno apoteósico de Isco Alarcón –también con 17 años- contra el Logroñés en 2010. El canterano genera tanta expectación que ya son muchos lo que lo piden como ese cuarto jugador de ataque que quiere Marcelino. Es decir, como el recambio de Gonçalo Guedes en el banda izquierda. Sin embargo, es una posibilidad que descarta el club. La intención es firmar un jugador contrastado para hacer frente a la exigente temporada del Centenario con tres competiciones: Champions League, Liga y Copa del Rey. Kangin, eso sí, tendrá su espacio.

Marcelino está enamorado del surcoreano, pero sabe que sería contraproducente cargarle con esa responsabilidad ahora. El mejor escenario posible para él es seguir arriba con ficha de filial y dinámica de primer equipo. Todo son ventajas. Para el entrenador y para el jugador. Marcelino tiene la posibilidad de dirigir la formación del jugador en primera persona y se asegura que el chico de 17 años va a compartir entrenamientos con el primer equipo todas las semanas. El jugador también sale ganando. Crecerá más y mejor a la sombra de los pesos pesados del vestuario, que van a llevarle de la mano, y a la velocidad de los entrenamientos del fútbol de élite.

Paso a paso. Midiendo los tiempos. Es la ley que se autoimpone el club para 'mimar' a Kangin y ayudarlo en su progresión. «Kangin está en el camino para ser jugador del Valencia CF. Trabaja, es maduro, inteligente... Es un paso más, me alegro mucho por él. Cada uno tenemos un destino. Ha metido un gol en su debut en Mestalla, algo por lo cual se trasladó aquí con toda la familia a vivir en un país nuevo. Desde ese día se le metió en la cabeza jugar en el Valencia y está camino de hacerlo. Ha dado un paso más», decía Marcelino después del Naranja. La conexión es inmejorable. Lo bueno es que también hay 'feeling' entre el jugador y la plantilla. 'Kan', como le conocen en el vestuario, ha caído de pie en este Valencia. Se ha ganado el respeto y cariño del resto de jugadores y eso es muy importante para un joven como él. Su contexto para crecer no puede ser mejor. Por Marcelino, pero también por Anil Murthy, Mateu y Longoria. El club está apostando muy fuerte por la cantera con una política de blindajes y oportunidades en el primer equipo y no hay mejor escenario para Kangin que ese. El que no tuvo a su disposición el propio Isco en su día.

El canterano ha demostrado durante todo el verano que puede ser un futbolista más del primer equipo. Desde el primer día ha mostrado una personalidad, un desparpajo y un talento natural fuera de lo normal. Se trata de un jugador especial. Nadie tiene dudas. Ahora solo hay que moldear todo eso para que Kangin se convierta en ese proyecto de futbolista en el que todo el mundo del club está pensando. A nivel deportivo y también comercial. Y es que, además de fútbol, el surcoreano es otra gran puerta para expandir el club a nivel comercial en mercados emergentes como el asiático. Lo tiene todo. Los dirigentes y técnicos del club sienten la necesidad de cuidarlo. Cuanto más cerca lo tengan, mejor. Por eso seguirá bajo la atenta mirada de Marcelino y su equipo de trabajo.

Kangin no será el único. Actualmente solo hay dos futbolistas más con ese rol de jugadores con ficha B y dinámica de primer equipo. Son el central Javi Jiménez y el portero Cristian Rivero. Marcelino ha dejado claro que Javi es su quinto central con permiso de un Rúben Vezo que parte como lateral derecho, pero también cuenta para el centro de la zaga. La temporada pasada ya completó dos convocatorias de Liga y este año está a disposición del entrenador. Lo mismo pasa con Cristian. El de Gandia es el tercer portero del equipo y está preparado para cubrir cualquier contratiempo en forma de baja o lesión de Neto Murara y Jaume. El año pasado ya entró en una lista de Copa contra Las Palmas.