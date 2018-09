Así se presenta el futuro de Abdennour y Aderllan Santos en el Valencia CF

Aymen Abdennour y Aderllan Santos no tienen nada claro su futuro. Dos de los defensas más caros de la historia del Valencia CF no han logrado recuperar sus mejores sensaciones en sus respectivas cesiones y es que el tunecino ha sido cedido al O. Marsella para dos campañas y actualmente no cuenta para la primera plantilla. Por su parte, el brasileño comienza a ver la luz tras una fallida cesión al Sao Paulo, donde prácticamente no contó nada en su aventura de media temporada y es que actualmente es un fijo en el EC Vitória. Cuestionado por ambos casos, Mateu Alemany no dudó en conestar:

¿El Valencia CF tiene alguna posibilidad de recuperar a Abdennour? Está jugando en el filial, en cuarta división, y está perdiendo el valor que le quedaba.

"La situación de Abdennour está clara, tuvo una cesión por dos temporadas y es jugador del OM hasta el 30 de junio de 2019. Hasta el día siguiente no nos ocuparemos de esa situación. Que nos gustaría, evidentemente. No juega pero está advertido por parte del OM que iba a tener muy difícil jugar. No quiso salir de allí y deberá resolver su situación deportiva con ellos. Me consta que conocía su realidad deportiva".

¿Cuál es la situación de Aderllan Santos? ¿Esperan recibir algún ingreso por él?

"Estamos encantados de recibir ingresos por cualquier jugador. Está jugando en la liga brasileña, creo que lleva 14 partidos jugados sobre 16 y eso es una buena noticia porque tiene valor y se revaloriza. Termina contrato en diciembre y se debe reincorporar al Valencia CF, vamos a ver qué sucede. Tenemos jugadores en esa posición y habría que encontrar una solución para que pueda seguir jugando y continúe su carrera profesional".