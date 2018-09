Coquelin da un paso al frente

Francis Coquelin es una de las tres opciones -junto a Carlos Soler y Daniel Wass- que tendrá Marcelino para el partido del miércoles contra el Celta de Vigo en Mestalla. Geoffrey Kondogbia no llegará a tiempo por su lesión y Dani Parejo está sancionado. ¿Está preparado el francés para jugar de inicio? Ayer respondía a esa pregunta: «Si estoy en el banquillo es porque puedo ayudar al equipo. Ha estado bien jugar treinta minutos, hubiera sido difícil jugar el partido de titular pero si el entrenador me necesita yo estoy aquí», decía el mediocentro.

El francés no podía ocultar su «alegría» al final del partido. «Me he sentido muy bien, creo que han sido seis meses muy largos pero tengo mucha alegría por volver a jugar. Me he sentido muy bien, con la ayuda de todos mis compañeros ha sido más fácil entrar en el partido. Hubiera sido mejor volver con una victoria pero ha sido un partido difícil, para jugar diez contra once durante media hora creo que es un buen punto», afirmaba.

El sabor, eso sí, era agridulce porque a Coquelin le hubiera gustado volver al equipo con la primera victoria de la temporada. Aún así el centrocampista es optimista. «hoy ha sido un partido muy difícil por jugar media hora en inferioridad numérica. No encajamos y eso fuera de casa no es fácil y menos contra el Villarreal. Tenemos una plantilla con muchas cualidades, tenemos jugadores que han llegado después del Mundial, yo que llego después de seis meses de lesión pero tenemos más calidad que el año pasado. Tenemos que ganar para cambiar la dinámica del equipo. Vamos a intentar ganar en casa contra el Celta de Vigo». Falta ver si como titular.