Desmienten que Gil Manzano sea madridista

El colegiado Gil Manzano se ha convertido, de nuevo, en el gran protagonista de la polémica de la jornada de liga. Este árbitro, que pitará el encuentro entre la Real Sociedad y el Valencia CF de este sábado a partir de la una del medio día, expulsó el pasado domingo a l defensa del FC Barcelona, Lenglet, por recomendación del VAR, a pesar de que en un principio había pitado falta de Pere Pons, jugador del Girona, sobre el propio Lenglet.



Lo cierto es que este colegiado extremeño no termina de tener suerte en sus arbitrajes con el FC Barcelona y por ello, desde el entorno del club catalán y desde las redes sociales, se le está acusando de ser, no solo madridista, también presidente de una peña del Real Madrid, a raíz de unas fotos del colegiado con un aficionado vestido con la camiseta del conjunto blanco.



Al respecto, un aficionado y miembro de una peña madridista de Extremadura ha salido al paso diciendo que esa foto la hizo él y publicando otra foto del mismo día de Gil Manzano con un aficionado que va vestido con la camiseta del FC Barcelona. Esto dice el aficionado que se llama Manuel Holgado en redes sociales:



"No sé si el señor Gil Manzano es o ha sido presidente de una peña del Madrid, aunque lo dudo.

Lo que sí estoy seguro es que la fotografía que se está utilizando está sacada totalmente de contexto, de forma intencionada.



El Sr. Gil Manzano fue todo atención, en una charla coloquio en Sierra de Fuentes, fotografiándose con todo que se lo pedía, llevase la ropa que llevase, cosa que desde ese pueblo le agradecemos enormemente, seamos del equipo que seamos.



Basta ya de utilizar las redes sociales de forma interesada y malintencionada. Por cierto, las fotos son mías, al menos pasadme la comisión por su uso. Puedo demostrar fecha y autoría de ambas fotografías".





Después del uso mal intencionado que se está realizando de una fotografía tirada por mi (Gil Manzano presidente de una peña del Madrid), me veo en la obligación moral de publicar esto. Conste que no soy precisamente madridista pic.twitter.com/Wb4lgNcURl — Manu Holgado (@Manuholgadosdf) 24 de septiembre de 2018