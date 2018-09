¿Cuántos se perderá Santi Mina?

Santi Mina estará alrededor de dos semanas apartado de los terrenos de juego por culpa de la lesión que sufrió el pasado domingo contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. El club asume que será muy difícil que vuelva a competir antes del próximo parón de Liga. El gallego está descartado para los próximos encuentros contra el Celta de Vigo, Real Sociedad y Manchester United y tiene muy pocas opciones de llegar también al Valencia-Barcelona de Mestalla del 7 de octubre. Sin duda, un jarro de agua fría para el jugador.

El gallego se sometió el lunes a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. La revisión descartaba una lesión de gravedad, pero las noticias tampoco eran del todo buena. Sufre según el parte oficial del Valencia una "fuerte contusión en la meseta tibial de su rodilla izquierda con alteración travecular". El club no ofreció un periodo estimado de recuperación -"pendiente de evolución en las próximas semanas"- pero el cuerpo técnico y médico es consciente que será muy complicado verlo competir antes del próximo parón de Liga.

Las sensaciones no fueron buenas desde el primer momento. El jugador tuvo que ser atendido por el médico a pie de campo en el minuto 42 y, aunque intentó seguir, tuvo que ser sustituido en el descanso por Michy Batshuayi. Antes de entrar en el vestuario Santi hizo un gesto. Era la confirmación de que no iba a estar a disposición de Marcelino García Toral tras el descanso. El jugador vio la segunda parte desde el banquillo con una aparatosa protección en la rodilla.

Mina, como el resto de compañeros, no está teniendo un arranque de temporada fácil. El '22' fue titular en las dos primeras jornadas de Liga contra el Atlético de Madrid y el Espanyol en agosto, sin embargo no había regresado al once titular en todo septiembre hasta el domingo en Vila-real. Fue suplente contra el Levante (8'), no participó frente al Real Betis y jugó los últimos veinte minutos contra la Juventus en Champions. En La Cerámica regresó a la titularidad hasta que la lesión de rodilla le obligó a frenar. Marcelino pierde un delantero para este tramo de la temporada en el que necesita goles sí o sí.



Trabajó con Rodrigo-Batshuayi

El técnico comenzó a preparar el partido contra el Celta de Vigo el lunes en la ciudad deportiva de Paterna con solo tres efectivos de ataque: Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro y Michy Batshuayi. Rodrigo descansó contra el Villarreal -no jugó ningún minuto a pesar de ir convocado- y es fijo como segundo delantero. ¿Quién será su acompañante? El internacional belga podría ser el elegido. Solo es una prueba, pero la realidad es que Marcelino ayer junto a Rodrigo y Batshuayi en el trabajo táctico del entrenamiento. Gameiro fue el único de los tres que jugó de inicio contra el Villarreal y podría empezar desde el banquillo. La exigencia es importante. El miércoles esperan delante la dupla Iago Aspas-Maxi. Ocho goles les avalan.