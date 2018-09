Recado de Mari Paz a Emre Can

"¿Cómo que eso es roja? He oído que fue por un tirón de pelo. No somos mujeres, somos futbolistas. Si vas a sacar tarjeta roja por eso puedes sacarla por cualquier cosa". Estas son las palabras con las que Emre Can, jugador de la Juventus de Turín, incendió a la mayoría de los aficionados del fútbol tras la merecida expulsión de Cristiano Ronaldo por golpear y tirar del pelo a Murillo en Mestalla.

El jugador, alemán de origen turco, accedió a disculparse al día siguiente tras ver las reacciones tanto en RRSS como mediáticas que cargaban contra sus comentarios machistas. El desconocimiento del fútbol femenino de Can pudo llevarle a pensar que las mujeres futbolistas están todo el día tirándose del pelo o que las normas de arbitraje son diferentes. Entre otras, la jugadora del Valencia Femenino Mari Paz, quiso dejarle un elegante recado en Twitter: