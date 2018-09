Posible alineación del Valencia CF frente al Celta

El Valencia CF recibe esta noche en Mestalla al Celta con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada, tras cuatro empates y una derrota, frente a un rival que buscará hurgar en la herida valencianista para mantenerse en la zona alta de la clasificación. Los de Marcelino, que no podrá dirigir el partido desde el banquillo por su sanción, no acaban de arrancar y no puede fallar más. El rival, el Celta, no ha ganado en las dos últimas jornadas.

El técnico ha recuperado para este partido Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia o Daniel Wass, grandes novedades en la convocatoria, aunque es muy posible que solo el danés y el argentino jueguen de inicio esta noche en Mestalla. La gran novedad en el once sería Francis Coquelin, quien reapareció ante el Villarreal, tras seis meses lesionado, y realizó un gran encuentro en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

El francés formaría un novedoso doble pivote con Carlos Soler, mientras que el portugués Guedes podría volver a la titularidad por banda izquierda, ocupando la derecha Daniel Wass o Ferran Torres. Neto volverá a defender la portería del Valencia.

Otra de las grandes novedades del once sería el regreso de Ezequiel Garay, acompañado por Murillo, Piccini y Lato, que daría descanso a Gayà, en defensa. En ataque, el técnico podría apostar por la dupla formada por Rodrigo Moreno, quien descansó ante el Villarreal dentro de la política de rotaciones, y el belga Michy Batshuayi.

Así pues, el once del Valencia CF ante el Celta sería el formado por Neto bajo palos, Piccini, Garay, Murillo y Lato en defensa; Coquelin y Carlos Soler en el centro del campo, Guedes y Wass en bandas y arriba Rodrigo y Batshuayi.