Guedes perdona a Mourinho

Perdonó durante sesenta minutos y sufrió los últimos veinte. El Valencia CF salió de Old Trafford con la sensación de haber perdonado al Manchester de José Mourinho. Lo tuvo totalmente controlado durante gran parte del choque pero no encontró la manera de finalizar con éxito ningunas de las muchas jugadas en que se plantó en el área con serias opciones de gol. Una lástima porque la victoria aquí era oro después de lo ocurrido en la jornada inicial de este grupo H de la Champions League. Gonçalo Guedes, que durante el descanso bromeaba en el túnel de vestuario con José Mourinho, tuvo la llave de la victoria en diferentes ocasiones pero acabó por dejar con vida al técnico portugués, más cuestionado que nunca en el banquillo de los diablos rojos.

Obligado por las circunstancias y por exponerse ante su público, el Manchester quiso arrollar de salida. Con el manual de Mourinho en la mano buscaba sangre por el lateral derecho de la defensa valencianista. ¿Acaso la olía? El punto caliente estaba en el cara a cara entre Rashford y Piccini, donde el italiano arrancó pasando apuros, todo el equipo en general. Aunque este escenario duró poco, no porque el Manchester no quisiera, sino porque el Valencia CF empezó a bajar la pelota y hacerla correr a una velocidad tan endiablada que, simplemente, no llegaban. El esfuerzo no les servía de nada.

Hacia el cuarto de hora el Valencia tenía el control del partido. A un toque, a dos, bailaba a los rojos y empezaba a llegar con cierta facilidad a las inmediaciones de De Gea. El fútbol le había dado totalmente la vuelta al escenario, de sufrir en su costado derecho a encontrar una auténtica autopista en la banda de Guedes y Gayà. La pelota llegaba, el portugués enseñaba los dientes, faltaba morder. El portugués no terminaba de ver el último pase, no encontraba el desmarque de Rodrigo ni de Batshuayi. Y por ahói se le iban al Valeencia opciones claras para haber encarrilado el choque cuando el rival andaba más desconcertado.

A fútbol el Manchester no podía competir. Le quedaban los balones a Lukaku, pero tampoco, porque Gabriel nunca le daba opción y el Valencia rozaba la perfección a la hora de defender. Y eso que, a fin de cuentas, a los de Marcelino les generaba desgaste defender en forma de tarjetas, unas detrás de otra, a ellos no. Aún así, en su propio caos, con Pogba, Rashford, Alexis y Lukaku enfrente, el más mínimo error puede costar caro. No lo había.

Una veces a trancas y barrancas, otras porque empezó a aparecer de verdad Pogba, el Manchester dio un paso adelante en la segunda mitad y por momentos volvía a embotellar al Valencia, que ahora parecía dejarse en busca de cazar la contra buena. La tuvo y más de una vez, primero Guedes a los cuatro minutos tras uyna buena jugada de ataque, pero intentó colocarla cerca de la escuadra y se le marchó fuera por poco. La más clara, Batshuayi. Piccini rompía a Pogba, su centro lo bajaba Rodrigo Moreno con un control de lujo para el belga, que se empachaba de balón y disparaba muy duro pero ligeramente alto.



Inercambio de golpes

También las tuvo el Manchester, ahora sí. Un disparo de Pogba bloqueado por Garay, otro de Lukaku que rechazaba Neto en el 70 y que se iba a convertir en una seria opción de contra. La pelota larga pillaba fuera de sitio a los centrales del Manchester, Guedes arrancaba solo desde su propio campo, sin posibilidad de fuera de juego, pero con las prisas se dejaba el balón atrás y desbaratando una gran ocasión.

Oxigenaba Marcelino con Soler, Gameiro y Cheryshev buscando esa frescura de piernas e ideas para armar esa salida letal que le diera el partido. Sin embargo, los rojos echaban el resto, rugía Old Trafford en casa saque de esquina. Piccini tenía que cazar a Martial cerca de la línea de penalti y en el lanzamiento de falta Rashford la ponía en el larguero. La mejor para el Manchester y prácticamente la última.

El empate deja al Valencia tercero, pero con todo abierto a la espera del doble enfrentamiento con los suizos del Young Boys, que perdían en Turín 3-0, y también entre Juventus y Manchester. Apasionante.



Ficha técnica:



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Shaw; Matic, Fellaini, Pogba; Alexis Sánchez (Martial, min.76), Lukaku y Rashford.

Valencia CF: Neto; Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Coquelin (Soler, min.78), Parejo, Kondogbia, Guedes (Cheryshev, min.83); Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, min.73).

Árbitro: Slavko Vincic (ESL). Amonestó a Lukaku (min.86) en el Manchester United y a Coquelin (min.21), Rodrigo (min.32), Parejo (min.45), Piccini (min.85), Gayà (min.87), Kondogbia (min.92) en el Valencia CF.

Estadio: Old Trafford.