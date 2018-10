Marcelino tiene un mensaje para la afición antes del Valencia - Barça

Marcelino García Toral ha visitado este jueves la sede de la Agrupación de Peñas del Valencia CF y ha querido lanzar un mensaje al valencianismo. El técnico, apenas 48 horas después del buen partido del equipo ante el Manchester United, ha pedido el apoyo de la afición en los momentos complicados para hacer de Mestalla "un campo inexpugnable" y lograr los objetivos de la temporada, que "deben sustentarse sobre la Champions". Este es su discurso íntegro a los aficionados:

"Estuve aquí la temporada pasada, más o menos por estas fechas, y para un entrenador siempre es gratificante un año después volver a estar. Mi ilusión es que la próxima temporada me volváis a invitar y vuelva a estar. Desde la primera visita hasta hoy me ha tocado vivir un año en el Valencia CF maravilloso, no esperaba tener un año tan magnífico como tuvimos, tan exitoso, saltando del doce al cuarto puesto y entrando en Champions. Se ha logrado gracias al trabajo de los futbolistas e indudablemente, no tenemos ninguna duda, también gracias a vuestro apoyo al equipo jornada tras jornada en Mestalla. Todos consideramos que ese apoyo, esa unión entre vosotros y el equipo, nos hace más fuertes y es la piedra esencial para lograr los objetivos a final de temporada. Sabíamos al inicio de la temporada que se nos presentaba un año lleno de dificultades. Se nos presentaba un inicio complicado, con lesiones de jugadores muy importantes y otros que jugadores llegaron para darnos un salto de calidad pero que venían de tener una pretemporada fuera de lo habitual. Todos sabemos de su potencial y sabemos que progresivamente lograrán un rendimiento que nos ayude a hacer un Valencia CF cada vez mejor. Es indudable que nos gustaría haber comenzado de otra forma, sumar más victorias. Desde el análisis más sincero y honesto debimos sumar más puntos de los que tenemos porque el equipo hizo méritos para ello, pero cada día estamos mejor y el margen de progresión es importante. Podéis tener la seguridad de que el compromiso, la actitud, la ambición de la plantilla nos hace orgullosos y yo me comprometo a que os haga sentiros orgullosos a lo largo de toda la temporada. Sabéis que a veces pido en exceso, soy un poco llorón dicen, os pido que en los momentos de dificultad como ahora mostréis el apoyo al equipo porque los profesionales quieren y vuestro apoyo es imprescindible para ganar muchísimos partidos y hacer de Mestalla un campo inexpugnable para los rivales. Ojalá logremos los objetivos de final de temporada que deben sostenerse sobre seguir en Champions. Creo que todos nos sentimos orgullosos del partido que jugaron en Mánchester, debemos ser optimistas, creer en ellos y al final de temporada estaremos todos felices de lo que ha hecho este equipo a lo largo de la competición. Muchas gracias".

¿Ha tenido la preocupación de que los resultados pudieren afectar a la actitud de los jugadores?

"No, la única preocupación que tenía era que se demorara la primera victoria porque era lo que más deseaban. La gente que estamos en el día a día respiramos un ambiente favorable en cuanto a la actitud y el trabajo de los jguadores. Tienen capacidad y sabíamos que los resultados tenían que llegar. No se producía la primera victoria pero una vez llegara se lograría una mejoría permantente y eso es lo que va a ocurrir. Tendremos altibajos o momentos de dificultad, con partidos malos, pero la actitud y el compromiso de la plantilla es buena".

¿Tendrá mucho trabajo ahora par preparar el partido contra el Barça?

"Trabajo siempre tengo, procuro tener la conciencia tranquila de ir a cada partido con el trabajo hecho. Jugamos ante un gran rival, ante ayer parecía que staban en crisis y hoy son el mejor equipo del mundo después del partido contra el Tottenham, así es el fútbol. Es un gran equipo con maravillosos jugadores y uno que está por encima del resto. Intentaremos que no expongan su máximo ptencial, seguro que nos vais a ayudar desde el primer minuto hasta el noventa. El año pasado se nos escapó la victoria en el último minuto y espero que este año sea diferente. No veas las ganas que tengo, llevo 20 años jugando contra el Barça y no gano nunca, pero siempre hay una primera vez".