No hay problema con Gayà I. HERNÁNDEZ

El Valencia CF entrena en Paterna a dos días del encuentro con el Barça en Mestalla con la ausencia de José Luis Gayà, que no ha salido al césped por segundo día consecutivo y se ha quedado haciendo trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones. El lateral de Pedreguer acabó el encuentro de Champions en Old Trafford con una pequeña molestia en el abductor, una zona que ya le originó un leve problema tras jugar contra el Celta de Vigo debido la acumulación de minutos durante el primer tramo de temporada, pero no padece ningún contratiempo grave.

El futbolista se quedó en la camilla el jueves con los fisios y aunque este viernes no ha podido incorporarse al grupo la idea es que sea el sábado, en la previa del partido ante el Barça, cuando el jugador recupere la normalidad en su dinámica de trabajo. Gayà, por lo tanto, no está ni mucho menos descartado para jugar el encuentro en Mestalla y la idea de los técnicos es que, si todo va según lo previsto, el futbolista esté en el once inicial frente a los de Valverde. Gayà, salvo giro radical de los acontecimientos, estará contra el Barça antes de incorporarse a la selección española.