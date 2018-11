Marcelino, en la lista de los mejores técnicos del mundo

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, aparece en la décimo quinta posición del ranking mundial de entrenadores de fútbol 2018 que confecciona la prestigiosa revista inglesa 'FourFourTwo'. La presencia del equipo blanquinegro en la Champions, tras dos años de carestía en Europa, de la mano del técnico asturiano con la consecución de la cuarta plaza en la temporada 2017/18 se valora positivamente en este importante foro futbolístico del mundo anglosajón. La clasificación de entrenadores la lidera Pep Guardiola (Manchester City), seguido por Zinedine Zidane (Real Madrid, hasta el pasado verano) y Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid).

"Los entrenadores que pasan un tiempo lejos del banquillo, a veces, encuentran como su reputación aumenta mientras están desocupados. Y a Marcelino García Toral le valió la pena esperar al Valencia CF. Al Villarreal lo había conducido desde el ascenso a Primera a las semifinales de la Liga Europa en cuatro años desde 2012, dejando luego al Submarino en las vísperas de la temporada 2016/17. Después se puso a trabajar en el equipo de Mestalla desde el verano de 2017. La influencia de Marcelino inculcó una calma muy necesaria dentro y fuera del terreno de juego, con fichajes inteligentes, un presupuesto limitado y una importante disciplina táctica que garantizó el regreso a la Liga de Campeones en el primer intento", analiza el periodista Andy Brassell, argumentando la elección de Marcelino en la posición 15ª. Brassel, que reúne más de 60.000 seguidores en Tuiter, es redactor de importantes medios en Inglaterra como ?The Guardian? o la estación de radio 'TalkSport'.

En 2017 Marcelino había aparecido en la posición vigésima en la misma clasificación y un año antes, en 2016, en la décimo cuarta, destacando la publicación como su principal cualidad la "genialidad táctica". Los éxitos en el Villarreal, rubricados con las semifinales europeas ante el Liverpool, auparon al entrenador al top de entrenadores del Viejo Continente. 'FourFourTwo' explica que entre sus parámetros para calibrar el valor de los técnicos prestan especial atención al recorrido en las competiciones europeas, las ligas más prestigiosas, además del prestigio que los propios entrenadores se han ganado en temporadas pasadas. Asimismo, la campaña actual, en la que el Valencia está obligado a remontar el vuelo, significa un reto también en la carrera personal de Marcelino para mantenerse en años venideros entre los entrenadores mejor considerados del planeta fútbol.

En función del ranking publicado por la revista inglesa, Marcelino es el tercer mejor entrenador de la Liga. Además del 'Cholo' Simeone, le supera Ernesto Valverde (FC Barcelona), décimo en la lista de 'Four four two'. Didier Deschamps (Francia) asciende como campeón del mundo a la sexta plaza, mientras que Luis Enrique (España) sigue a Marcelino en la décimo sexta. Pablo Machín (Sevilla) es el 24º por delante de Mourinho (Manchester), 25º. Dos ex del Valencia, Unai Emery (Arsenal), el 31º, y Rafa Benítez (Newcastle), el 34º. Nuno y Lopetegui no aparecen en el top 50.