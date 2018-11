Marcelino explica el caso Lato

A la pregunta clara y directa de si ve a Lato saliendo del Valencia CF en el mercado invernal que comienza en enero, el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral ha sido claro. O mucho cambia la situación, o Lato se queda en el conjunto de Mestalla.

Estas son las palabras de Marcelno sobre Lato en una entrevista concedida a la Cadena Cope: "No lo veo porque eso nos obligaría a traer otro futbolista. No podemos quedarnos solo con un lateral izquierdo y tenemos plena confianza en Lato, es un futbolista bueno, con poco nivel competitivo, es cierto, pero con una actitud de 20 sobre 10, compañerismo 20 sobre 10, respuesta en competición satisfactoria siempre. No tenemos dudas. ¿Qué él por edad necesita jugar más? Indudablemente, pero está en el Valencia, y en el Valencia coincide que ahora en su puesto hay un futbolista que es internacional por España y que está a un altísimo nivel. Son situaciones que se dan".