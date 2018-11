¿Qué se esconde tras las 24 horas ´locas´ del twitter del Valencia CF en inglés?

La cuenta de Twitter oficial del Valencia CF en inglés registró el pasado fin de semana una actividad fuera de lo habitual. «Como es el parón internacional vamos a dejar al mando a nuestro nuevo becario», anunciaban el viernes a media mañana. Durante las siguientes horas bajo el escudo de la entidad de Mestalla se sucedió una catarata de mensajes de lo más extraños, pocos de ellos relacionados con el fútbol. El Bayer Leverkusen, preguntado por un aficionado si no debería seguir una línea similar, embestía contra el Valencia CF: «No necesitamos fomentar la bebida en las horas de trabajo para ser graciosos o 'cools' y ganar seguidores. Preferíamos vuestros viejos tuits». Del enfrentamiento con los alemanes a un estudio sobre cómo la belleza de los hombres puede dañar su propia carrera, un meme sobre barrigas o una defensa de la procrastinación en el trabajo.



El caso del becario que falseó su currículum con sus habilidades en el Football Manager –un videojuego de alineaciones– para hacerse con un puesto en la estructura de comunicación del Valencia CF y la supuesta amenaza de despido si no alcanzaba los 100.000 seguidores en la cuenta responde a un relato diseñado por el club. Una idea para ganar seguidores que en este caso parte de Sean Bai, mano derecha del presidente Murthy, pero que se trata de una estrategia de club y que se basa en una técnica extendida muchos clubes y corporaciones para hacer ruido bajo la máxima de 'Que hablen de ti... Aunque sea mal'. La cuenta era intrascendente y en el Valencia CF se decidieron a agitarla, fundamentalmente a través del diálogo. Si bien se traspasaron líneas rojas con la publicación, por ejemplo, de un gif que mostraba a un rinoceronte defecando –contenido escatológico criticado por los seguidores valencianistas y que fue eliminado–, el experimento, a ojos del club, ha cumplido con los objetivos.







Look it's my first day in the office and this is the PC they gave me so I'm just doing my best pic.twitter.com/cjrAErIO0h