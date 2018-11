Marcelino: "Esta victoria debería haber llegado mucho antes"

Marcelino García Toral se mostró conforme con el choque frente al Rayo Vallecano y no dudó en contestar a las preguntas sobre las lesiones que asolan a numerosos jugadores del equipo. Estas son sus respuestas:

Por fin la primera victoria en Liga en Mestalla.

Sigo diciendo que esto debió llegar mucho antes, pero en el fútbol hay circunstancias que no tienen lógica, hubo detalles que nos impidieron sumar antes esta victoria, ahora hay que pensar en el presente, era importante ganar después de la victoria en Getafe, hemos encadenado dos victorias consecutivas por primera vez y esperemos que nos sirva para que el equipo siga confirmando que era competitivo y ahora lo refrenda con victorias.

¿El mejor momento para llegar a Turín?

Siempre que logras una victoria el siguiente partido lo afrontas con la confianza de lo hecho en el anterior. La suma de muchos empates nos privaba de la alegría y el atrevimiento, a nosotros nos costó mucho ganar, el equipo insistía, competía, no le geranaban, generaba mucho, a veces lo suficiente, pero no ganaba, hoy lo hemos hecho, nuestros delanteros han metido gol, Rodrigo no, pero ha dado dos asistencias, se asoció bien, ya dijimos que sin el gol era muy importante y hoy lo ha demostrado. En una situación complicada el equipo ha seguido estando unido y ha revertido una situación complicada.

Rodrigo cabizbajo al final del partido a pesar de su partidazo. Al final no marcó gol...

No debe tener dudas en cuento a su sensación de sentirse importante pero es normal que para estar con la alegría completa necesita el gol, estamos muy satisfechos de lo que aporta y de que tengas ocasiones, hoy ha tenido una ocasión buen, ha sido muy buen compañero, se lo ha dado a Kevin para empujarlo, esa es la mentalidad que hay que tener porque con esa asociación en ataque llegan más goles. Insistirá y le llegarán los goles porque tiene buena definición y aporta mucho al equipo aunque no marque gol, pero como todos los delanteros necesita que llegue el gol, pero llegará seguro.

¿Cómo está Gayà?

Sin ningún problema.

¿Es más rival el Madrid ahora que otros como el Sevilla o eso es mucho decir?

Dije que hay que fijar la atención en el presente y el futuro más cercano, hay que disfrutar de esta victoria, sumamos 17 puntos, estamos en la parte media de la tabla y seguro que ganando nos colocaremos en la parte alta, no estamos pensando en cuáles son nuestros rivales a largo plazo, hay que sumar de tres en tres y no de uno en uno, la forma de no equivocarse es prestar toda la atención en lo inmediato, yo estoy convencido de que vamos a estar en la parte alta de la tabla si las lesiones nos respetan.

Buen juego en la segunda parte.

Al fútbol es más fácil de jugar con el marcador a favor y sobre todo cuando metes el segundo, el jugador se encontró en ciertos momentos no con esa alegría, tiendes a asegurar, juegas retraido, con el resultado a favor todo es más sencillo, fue la primera vez que nos pusimos 2-0 en la temporada. No cabe duda de que las victorias aumentan la confianza, no solo le pasa a los jugadores del Valencia, esta plantilla lo pasó mal, son un grupo humano muy bueno y profesional, ojalá seamos capaces de repetir situaciones de 2-0 porque eso le va a permitir al jugador exponer toda su potencial.

Thiago Motta ha dicho que quiere revolucionar el fútbol con un dibujo 2-7-2.

7-2 querría quedar yo todos los partidos. Lo que sí sé es que mi cabeza no da para eso, en el fútbol todo es válido y yo seré un defensor de cualquier estilo. Se debate sobre el 4-2-2, pero lo importante, más allá del sistema, es ver cómo se mueve y cómo demuestra su equilibrio, el equibilio es lo que garantiza el éxito y luego hay muchas ideas futbolísticas.

A Guedes se le sigue viendo falta de confianza, se le vio renqueante.

Está jugando limitado a nivel físico, si no le vemos en determinadas acciones es porque no está en plenitud, pero eso no se soluciona descansando, hay que medir las cargas para que desaparezcan las molestias que le impiden, tampoco pensamos que con su participación vayan a más las molestias, queremos que estando presente en el campo vaya desapareciendo esa molestia.

A seis puntos de la Champions. ¿Estar así después de todo es una gran noticia, no?

Nos hubiera gustado ganar mucho más, creo que merecimos ganar mucho más, pero no se ha producido, la dificultad para ganar en la Liga es grande, hoy vimos un resultado que así lo confirma, hay que intentar saber cuáles son nuestras virtudes y defectos e ir siempre con la idea clara de mejorar y ser competitivos y crear más ocasiones, si hubiera 5 o 6 equipos con muchos puntos acumulados la dificultad aumentaría, pero estaremos arriba si nosotros somos capaces de pensar en lo inmediato, las cuentas a largo plazo no son buenas consejeras. Ahora hay un partido de Champions superactractivo y los jugadores se lo merecen y después iremos al Bernabéu a disputar un partido de los grandes con el ánimo de ganar.

¿Con Guedes se contempla pararlo? ¿Es pubalgia?

Este terreno es resbaladizo para mí, creo que no es una osteopatía, es una lesión es la zona pélvica, pero no tengo más argumentos médicos. Nuestra idea es que ahora mismo contemplamos la posibilidad muy viable de que esa molestia desaparezca, no es una osteopatía de pubis al uso y sé de lo que hablo porque me operé dos veces.

Paulista y Garay.

Gabriel tuvo una mala pisada y una pequeña molestia en el tobillo, pero su rendimiento en el partido ha sido altísimo y no acabar con ninguna secuela nos hace pensar que estará en el próximo partido, Garay recibió un bocadillo en el último partido y es posible que esté disponible para el martes.

Falta ganar a un grande, ¿Es este el paso adelante para dar esta semana?

Siempre queremos ganar, siempre. Hemos estado varias veces muy cerca, pero no lo hemos conseguido. Vamos a ser optimistas y pensar que en la próxima vez tenemos la oportunidad y la vamos a confirmar.