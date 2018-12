Atención a lo que dice Marcelino sobre el futuro de Gameiro y Batshuayi

Marcelino García Toral no ha desmentido la información de SUPER sobre la intención del Valencia CF de sacar del equipo a los delanteros Michy Batshuayi y Kevin Gameiro para tratar de fichar otros dos delanteros, y de alguna manera, hasta lo ha confirmado, ya que ha dicho que se trata de "una hipótesis".



Sobre la posibilidad de que venga un futbolista de banda ante la lesión de Guedes, información que también publicó este periódico el pasado jueves, el entrenador dice que si no hay salidas no habrá llegadas y deja claro que la opción de que el elegido sea Denis Suárez, jugador del FC Barcelona, es "imposible porque esa posibilidad no se ha abierto".

Estas son las respuestas de Marcelino a las preguntas sobre el mercado de fichajes:



Gameiro y Batshuayi, salidas posibles para reforzar el ataque.

Son hipótesis, no hay nada concreto, a día de hoy. Los dos son hipótesis en las que no debemos pensar. Para Eibar Gameiro no puede estar y Michy va a estar con nosotros. Es lo que nos preocupa.



Resulta sorprendente que no cierre la puerta de salida a Batshuayi, jugador que llegó en verano.

Nunca soy tajante a nada, en este mercado ocurren hechos o decisiones que no esperas. No puedes asegurar qué va a pasar al 100%. Cuando un jugador viene para una situación, no ocurre eso, es algo frustrante para ellos, y cogen la iniciativa de querer irse... lo lógico es atenderlo y tomar una decisión en la que ninguna parte salga perjudicada.



¿Sigue pensando que no habrá fichajes sin salidas? ¿La lesión de Guedes cambia el plan?

Seguimos pensando que no habrá entradas sin salidas. Es importante, una vez acabe la operación de Guedes, el dato más concreto sobre el tiempo que deba estar inactivo. Entonces, valoraremos. Pero, en principio, seguimos con esa idea, no queremos la plantilla masificada, este mercado es dificultoso para mejorar lo que ya se tiene... Sin salidas, no habrá entrada.



Posibilidades de reforzarse con Denis Suárez, ¿las hay?

Me parece muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que Denis juegue con nosotros. Lo creo porque no hemos abierto esa posibilidad. Lo catálogo como imposible.