El Mestalla se atasca en el empate

El Valencia Mestalla cosechó un punto en su visita a Girona. Los blanquinegros tenían la obligación de ganar para salir del descenso, pero no pudieron con un Peralada que cuajó un gran partido. El empate, que no satisfizo a ninguno de los dos equipos, fue el resultado más justo por lo plasmado sobre el terreno de juego. Los de Grau ya encadenan seis consecutivos.

La alineación del entrenador de Yátova presentaba varias novedades. Esquerdo suplió la baja de Kang In Lee en la banda derecha y Pascu regresaba al once titular tras no jugar en Ontinyent. El damnificado iba a ser Javi Jiménez, que dejaba su espacio a Hugo Guillamón en el eje de la zaga. El partido arrancaba con diez minutos de mucho respeto por parte de ambos conjuntos, pero se empezaba a vislumbrar cuál iba a ser la tónica de juego. Con tres atrás y un centro del campo muy poblado, el Peralada salió con la intención de tener la posesión del esférico y proponer desde el juego en estático, mientras que el Mestalla entregaba sin reparo el cuero para presionar la salida y lanzar contragolpes. La primera ocasión se hizo esperar, no fue hasta el minuto 15 cuando Soni agitó el avispero con un disparo que atajó sin mayor problema Rivero. Los valencianistas darían la réplica con más éxito y en su primera gran transición ofensiva Merentiel inauguraba el marcador con la inestimable ayuda del guardameta local.



Pudo llegar el segundo

El gol sentaba bien a un Mestalla que se encontraba cómodo en el verde en esa dinámica y que dejaba al Peralada jugar en zona de zagueros y cortaba sus progresiones a partir de la zona templada del campo. La insistencia de los catalanes, no obstante, dio sus frutos y cerca de la media hora tendrían su mejor opción del primer acto con un disparo desde la frontal que volvía a obligar a Rivero a emplearse a fondo sacando una gran mano. El filial gerundense se hacía más presente en campo contrario, pero el cuadro valencianista marcaba terreno con una ocasión al filo del descanso en las botas de Merentiel. El charrúa, que está siendo uno de los revulsivos del filial en las últimas jornadas, se quedaba a escasos centímetros de marcar el segundo. La lesión de Esquerdo obligaba a Grau efectuar el único cambio que haría en la tarde, dando entrada a Valero en la medular y desplazando a Pascu a la izquierda. Los primeros compases tras la reanudación estarían dominados por unos locales únicamente frenados por Rivero, que se estaba erigiendo como héroe de la tarde parando un fuerte disparo de Soni.

Minutos más tarde, no obstante, los blanquinegros iban a disfrutar de su ocasión más clara para ampliar la renta y sentenciar el partido, pero el meta Suárez dejaba con la miel en los labios a Fran Navarro al sacar el esférico de la misma línea de gol. A pesar de que la presencia del Mestalla al contragolpe, los locales se resarcieron y a falta de 15 minutos empataban la contienda gracias a un gol de Eric Montes. El capitán de los catalanes aprovechaba un balón muerto en el corazón del área para marcar y anestesiar a un Valencia que se limitó a defender hasta el tramo final, en el que ambos equipos pudieron llevarse el encuentro. Racic la tuvo de falta directa y Andzouana estrelló el balón en el larguero en el último minuto.



Ficha técnica



CF Peralada: José Suarez; Iago López, Ferraresi, Bueno, Teo (Giorgi, 66'), Andzouana; Montes, Sierra; Mario (Jofre, 80'), Miguélez (Pachón, 54') y Soni.

VCF Mestalla: Cristian Rivero; Óscar Arroyo, Fernando Román, Hugo, Centelles; Álex Blanco, Racic, Pascu, Esquerdo (Marco Valero, 46') Merentiel y Fran Navarro.

Goles: 0-1 Merentiel, m. 17; 1-1 Eric Montes, m. 75. a Monter Solans. ta A Sony 60', Giorgi 85', Centelles 51', Guillamón 86' y Valero 93'. Partido aplazado de la jornada 13 disputado en el Estadio Municipal de Peralada.