Chicharito, el Valencia CF está dispuesto a esperar

No es un fichaje sencillo como ninguno de los delanteros que tiene en mente el Valencia CF para este mercado de invierno, pero Marcelino está dispuesto a esperar para tener un refuerzo que ofrezca garantías suficientes de éxito en el objetivo de mejorar los números goleadores del equipo y en ese perfil encaja el mexicano Chicharito Hernández. Es el futbolista por el que más interés ha mostrado hasta ahora el club y, aunque lo ideal sería tener cuanto antes refuerzos para afrontar la carga de partidos que viene en este inicio de 2019, el mercado manda y hay circunstancias que apuntan a que esto puede ir para largo. Primero porque antes ha de dar salida a uno de sus hombres de ataque, Batshuayi o Gameiro, y el resto está a expensas del West Ham inglés, con el que la negociación no es sencilla y que ha de fichar antes un delantero que facilitaría la marcha del mexicano.

Aunque en este sentido los primeros movimientos apuntan a otras prioridades, de momento el equipo de Pellegrini ya ha incorporado a un futbolista de otro perfil como Samir Nasri y ahora está negociando por el centrocampista chileno Gary Medel, es una realidad que busca un delantero y que la posición del mexicano en el club está comprometida desde hace semanas. Tiene bastantes clubes detrás a la expectativa e incluso desde su país se llegó a plantear un posible regreso a su club de origen, el Chivas de Guadalajara, que parece descartado.

El Valencia CF tampoco ha resuelto su parte del juego, Gameiro no tiene en sus planes buscar destino en este mercado de invierno y los últimos movimientos de Michy Batshuayi apuntan a que estaría dispuesto a jugársela y continuar aunque es consciente de que no lo va a tener fácil. Así, aunque en los planteamientos del entrenador es necesario cambiar al menos a uno de los delanteros que han rendido muy por debajo de lo que se esperaba, Marcelino como mal menor los tiene a los cuatro disponibles para los próximos partidos una vez recuperado el francés de su lesión. Algo que no se da en otras posiciones en las que tiene bastantes bajas. Un pequeño margen, por tanto, podrán tener ambos para demostrar que de verdad quieren seguir, aunque el club continua con su trabajo de mercado y además del Chicharito sigue a la expectativa de los movimientos del mercado con otros objetivos.



Pellegrini siembra dudas

Por otro lado, se da la circunstancia de que Chicharito está lesionado, o esa es al menos la versión del club londinense sobre sus tres ausencias consecutivas en el equipo. Este miércoles volvió a quedarse fuera de la convocatoria para el partido que su equipo disputaba frente al Brighton and Hove Albion, que estuvo a punto de suponer una nueva derrota del West Ham en la Premier League si no lo llega a solucionar Arnautovic con dos goles en menos de tes minutos que dejaron la cosa en empate. El austriaco, titular indiscutible excepto en el último mes por una lesión, es uno de los responsables de que Chicharito haya perdido el protagonista que tuvo la temporada anterior en el conjunto inglés.

Antes de este partido, el técnico Manuel Pellegrini confirmaba que el delantero mexicano no estaba disponible y que posiblemente necesite otros diez días para volver al equipo, palabras que han generado sospechas sobre su posible salida en los próximos días debido a que supuestamente el delantero solo tenía un golpe leve en la espalda que le obligó a retirarse en el partido ante el Watford, jugado el 22 de diciembre.

MERCADO DE FICHAJES