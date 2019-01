Marcelino: Los fichajes, Batshuayi, La Liga, La Copa, Peter Lim

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de Liga de este sábado ante el Celta de Vigo y ha repasado la actualidad del conjunto de Mestalla. El técnico asturiano confía en que pueda llegar un delantero en los días finales de mercado y cree que Bathsuayi terminará saliendo a pesar de los problemas que hay en estos momentos. Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino:

¿Si Batshuayi se queda volvería a las convocatorias? ¿En el caso de que salga y no venga un recambio sería bastante?

Estamos hablando de dos hipótesis, que creo que no se van a cumplir ninguna de ellas. Si se quedará es un activo del Valencia y nos veríamos en la obligación de optimizar su rendimiento, pero creo que no se va a dar porque no le interesa a ninguna de las tres partes, ni al jugador ni al Chelsea y al Valencia. Al final antes de que finalice el mercado se llegará a un acuerdo y el club está trabajando para la incorporación de un futbolista que es posible que llegue al final del mercado y si no llegara nos veríamos en una situación de dificultad, nos faltaría un efectivo, pero lo afrontaríamos de la mejor forma posible y pendientes de que no hubiera una lesión que nos pondría en una situación comprometida.

¿Ya le han informado de la reunión con Peter Lim?

Sí, he tenido conversaciones con Anil y Mateu y me han transmitido la absoluta tranquilidad, existe el lógico disgusto, enfado, preocupación, como todos los tenemos responsabilidad en el club, porque los resultados no son los esperados y hay una sensación de preocupación, es lógico, pero no noto nada diferente, hay un apoyo a nuestro trabajo, un respeto, una cercanía, y nos centramos en el trabajo para revertir esta dinámica de resultados, hay una base que es el nivel competitivo del equipo y hay que solventar nuestra efectividad y seguir mejorando nuestro nivel defensivo cuando no tenemos el balón, hasta ahora transmitimos seguridad.

El empate ya no sirve. ¿Cómo afronta el partido contra el Celta?

Llegamos con la ilusión de ganar, venimos de dos buenos partidos, dos muy buenos segundos tiempos que nos refuerzan y es algo que nos generaba dudas de los partidos anteriores, jugamos contra el Celta que también está necesitado, tienen una grandísima efectividad en ataque, pero tienen dificultades en la línea defensiva, nuestra idea es ganar, partimos con esa ilusión, veo al equipo bien, comprometido, con ganas de trabajar y nivel de confianza progresiva y vamos a afrontar el partido con total seguridad de tener argumentos para ganarlo, luego la eficacia en las áreas decidirá.

Después de 18 años, ¿es el vestuario que más cree en usted? ¿La situación de Batshuayi si se queda puede complicar la relación del vestuario?

18 años son muchos, qué mayor soy... Cuando logras muy buenos resultados por encima de los previstos inicialmente es porque he tenido muchas plantillas afines, al principio cuando no era profesional consideraba que el entrenador tenía una importancia muy alta, tuve algún ataque de entrenador, pero luego entendí que el fútbol es de los futbolistas y quiero agradecer a la totalidad de mis plantillas porque han creído en mi propuesta. Hemos tenido grupos cohesionados y agradezco a esta plantilla el comportamiento con este cuerpo técnico porque en un club de la exigencia del Valencia, su entorno y los resultados negativos, no es fácil. Por eso estamos muy agradecidos a ellos. No creo que la situación de Michy tenga una incidencia en el vestuario. Allí todo está muy claro, no tengo ninguna duda.

Viendo cómo está la Copa, ¿Cambiaría los roles de importancia de las competiciones?

Hay que dejar claro que la Copa no la tiramos a la basura, cualquiera que vea la actitud esfuerzo y juego del equipo en esta eliminatoria hace tres días se da cuenta que estos futbolistas en ningún caso van a tirarla, el planteamiento del club es establecer una prioridad por unos resultados peores en la Liga y la obligación de ganar nos hace pensar que somos un grupo reducido y que no sería inteligente no repartir los esfuerzos, seguimos con la misma idea, priorizamos la liga pero no tiramos la Copa.

¿Un partido como el de Ferran Torres en Copa le puede dar confianza para soltarse? ¿Cómo están afrontando la situación los canteranos?

Ferran jugó una eliminatoria de 180 minutos e hizo 45 extraordinarios, para él va a suponer un aumento de su autoestima, para el club fue una satisfacción, igual que para el cuerpo técnico. A partir de aquí hay que ser conscientes de la situación, no generar una estrella por un partido, porque seguro que le iba a perjudicar, es joven como Kangin y necesitan dar pasos cortos pero seguros y sería por nuestra parte un atrevimiento cargar una responsabilidad a ellos, hay que dar una normalidad y ayudar entre todos, el entorno, el futbolista y el cuerpo técnico, y entre todos ayudarle a crecer, hay que subir la esclarea paso a paso firme y no dar cuatro pasos de golpe y pegarte un tortazo y volver a empezar. Por mi experiencia lo lógico es ser coherentes y estar tranquilos para que esas condiciones que tiene en un futuro dando esos pasos se convierta en un jugador importante para el Valencia que tampoco es fácil.

Lo vemos muy convencido de que Michy se va a ir y vendrá un recambio. ¿Cuál es la situación actual porque lo último que sabíamos es que estaba bloqueado?

Este futbolista tiene varias posibilidades de mercado y como es lógico, el jugador tendrá una preferencias y el club propietario otras, antes de que se cierre ese plazo buscarán lo mejor para todas las partes. El club poner un activo suyo en un nuevo escenario y el jugador poder rendir en ese escenario, creo en la lógica y la lógica me lleva a pensar que Michy llegará al sitio, pero no tengo ninguna información de que esté cercano.

Declaraba ayer Pellegrini que Chicharito es un jugador importante. ¿Es una opción o no?

Es un futbolista del West Ham, si su entrenador habla de esta forma poco más tengo que decir, no tengo por costumbre hablar de futbolistas que no están, lo importante es el partido de Vigo.

¿Qué equipo quiere evitar en la Copa y si tiene una situación sobre la alineación indebida del Barça?

No tengo preferencia y aunque la tuviera basta que la tenga y más esta temporada para que no saliera, no tengo suficientes datos para opinar sobre lo que le ha ocurrido al Barça. Nosotros lo que sí te puedo decir es que queríamos contar con Fran Navarro contra el Sporting pero éste fue expulsado en la Copa del Rey juveniles y nos aconsejaron que no contáramos con él.

¿El Valencia va a salir con valentía o a estar más conservador atrás?

Planteamos los partidos en función de cómo podemos ganarlos, pero no me gusta el adjetivo de conservador, esta frase de solo defender no va con nosotros desde que hemos llegado aquí tenemos un planteamiento para cuando tenemos el balón y otro cuando no lo tenemos, el plan siempre es recuperar para contraatacar y atacar. Hay que defender muy bien y hay que buscar su portería y que su línea defensiva actúe las más veces posible, cuando tengamos que ir hacia arriba lo haremos. Con el balón tenemos que proponer, tendremos muchas posibilidades de ganar si estamos con una acierto defensivo alto y hacer el número de ocasiones que estamos haciendo últimamente fuera de casa, el equipo está bien y desde ese estado de ánimo favorable tenemos convicciones favorables para ganar este partido.

¿En caso de que hubiera un penalti lo tira Parejo?

Desde que estamos aquí hay un primer encargado y luego hay otros jugadores que también pueden tirar, Santi ejecutó un penalti el año pasado y Rodrigo, depende de que los jugadores se pongan de acuerdo, No ha variado nada, estaba claro desde antes.

¿Alguno que no esté en esa lista B puede hacerlo?

Hay que analizar la situación, el futbolista y el momento y si entre esos dos futbolistas llegan a un acuerdo por mí no hay ningún inconveniente.