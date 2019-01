Batshuayi, recibido en Paterna a colleja limpia

Michy Batshuayi está de vuelta. El delantero, que tenía permiso del club para viajar a Bélgica en los últimos días, se ha reincorporado al trabajo en las instalaciones de Paterna a las 17:57 y sus compañeros le han dedicado un recibimiento 'especial', a base de collejas. Michy ha tenido que pasar por 'el pasillo' después de haber subido a las redes sociales una fotografía comiendo un postre de chocolate que ha generado cierta controversia y que vuelve a poner en entredicho sus hábitos fuera del terreno de juego. El propio Macelino analizaba esta situación en sala de prensa donde, sin querer hacer leña del árbol caído, ha recordado la importancia de mantener unos hábitos propios de un profesional para sacar el máximo rendimiento sobre el césped.

"A nosotros lo que nos ha movido a tomar la decisión es su rendimiento en el campo, soy bastante corto y no muy inteligente, pienso que los hábitos conducen al rendimiento. Si tienes hábitos responsables es más fácil que te salgan bien, si eres difuso puede que sea más complicado pero es una cuestión personal, de cabezonería. Siempre he hecho valoraciones deportivas, única y exclusivamente de rendimiento. Intentamos aconsejar y perseverar en el consejo para ayudarles a lograr el máximo rendimiento pero nunca imponer ni nada por el estilo. Un jugador del Valencia CF debe saber cuáles son los hábitos adecuados en su vida privada pero no voy a colocar de titular o de suplente a un jugador en función de lo que coma, de si tiene novia o compañera o si sale de fiesta. En la vida hay tiempo para todo, si dividimos bien el tiempo podemos disfrutar y ejercer nuestra profesión con responsabilidad", explicaba.

El entrenador argumentó además que el hecho de que siga ejercitándose con la plantilla no a a suponer ningún conflicto a nivel interno: "Estoy absolutamente convencido de que no va a generar ninguna grieta en el vestuario, todos conocemos su situación y la conocer una parte amplia del mundo. Con la cantidad de situaciones que a mí me priorizan en la cabeza no voy a estar pendiente de lo que come de postre un jugador porque entraría en fase de locura. No va a generar ninguna grieta, el jugador gozaba de un permiso de club, creemos que el Chelsea tiene que ver algo en todo esto y por eso no se ha resuelto la situación todavía pero confiamos en que se resuelva antes del final del mercado".