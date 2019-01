¿Por qué Marcelino le ha hecho la cruz a Batshuayi? La respuesta

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha explicado los motivos por los que ha tomado la decisión de no contar con el delantero Michy Batshuayi, que este mes de enero abandonará el conjunto de Mestalla. Batshuayi ha publicado recientemente una foto en redes sociales en la que aparece en Bélgica comiéndose un postre, si bien tenía permiso del Valencia CF para no entrenar.

A Marcelino se le ha preguntado por esta situación, si ha descartado al delantero belga por situaciones extradeportivas, y esto ha respondido:

"Lo que nos ha movido a tomar la decisión de prescindir de Batshuayi es su rendimiento en el campo. Creo que los hábitos también condicen al rendimiento, si tienes hábitos responsables de mentalidad y alimentación, te ayudan al rendimiento, si tienes hábitos difusos no te ayudan. En mi trayectoria siempre he hecho valoraciones deportivas de rendimiento, y luego intento aconsejar y perseverar en el consejo para ayudar a los jugadores a mejorar el rendimiento. No impongo, todos somos mayorcitos y futbolistas profesionales de un club tan importante con el Valencia CF y debemos saber los hábitos diarios para optimizar el rendimiento. A partir de ahí, lo que haga en su vida particular no me compete, no voy a poner a un futbolista porque lo que haga en su vida privada, porque salga de fiesta, que todos los jóvenes salen, por lo que coma, porque tenga o no tenga pareja... hay tiempo para todo si se hace con responsabilidad".