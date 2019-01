El Valencia continúa con solo dos delanteros

El Valencia CF respira aliviado, más cerca de las posiciones europeas, después de ganar contundentemente al Villarreal CF (3-0) este sábado. Sin embargo, la preocupación que queda en la cabeza del entrenador, Marcelino García Toral, es la delantera. Este domingo Kevin Gameiro tampoco ha podido entrenarse junto al grupo por molestias en la rodilla derivadas de la entrada de Mauro Arambarri el pasado martes en Getafe. Batshuayi, además, trabaja aún en Paterna sin que se concrete su salida a falta de unos días del final de un mercado donde el club busca un '9' que compita con Santi Mina y Rodrigo Moreno.

Rodrigo y Mina se ejercitaron alrededor de 45 minutos en el gimnasio en compañía del resto de titulares que se impuso en la jornada 21 de Liga al Submarino amarillo en el derbi. Recuperación enfocada a los dos importantes partidos que debe afrontar el Valencia en la semana. Primero el martes en Mestalla, donde el equipo intentará remontar la eliminatoria de cuartos de final de Copa frente al Getafe, que venció 1-0 en la ida. Después, el sábado contra el Barcelona en el Camp Nou.

Por otro lado, los no titulares y no convocados ante el Villarreal han realizado un entrenamiento más intenso. Gameiro no ha estado con ellos, ya que debía probarse en solitario con un recuperador. El dolor no ha desaparecido y el galo tiene complicado poder medirse al Getafe, por lo que Mina y Rodrigo volverían a formar pareja de delanteros sin descanso.

Lo positivo del día es continuar viendo con el grupo, entrenándose con aparente normalidad, tanto a Gonçalo Guedes como a Geoffrey Kondogbia. Los jóvenes Hugo Guillamón, Fran Cortijo y el luso Ricardo Campos han completado una sesión disminuida en número por el trabajo regenerativo de los titulares en el gimnasio a las órdenes del preparador físico.