Marcelino alerta: Rodrigo, difícil para el Espanyol

El entrenador del Valencia CF ha encendido las alarmas sobre el estado de Rodrigo Moreno, que no solo se ha quedado en València y no jugará ante el Celtic de Glasgow sino que, según ha dicho, "es bastante difícil" que esté el domingo para el partido ante el Espanyol en Mestalla.

Una sorpresa porque, a juzgar por el parte médico que difundió el club el martes, el problema que le ha dejado fuera del estreno en la Europa League no parecía tan importante. Esta es la información que ofrecía, sin más: "el jugador Rodrigo Moreno presenta una contusión en el pie izquierdo que le hace ser baja para este jueves. Pendientes de evolución en los próximos días".

Cuestionado por los delanteros, Marcelino respondió en la rueda de prensa previa al partido de Glasgow que "es complicado que tengamos a Santi el domingo y bastante difícil a Rodrigo, entonces tenemos que hacer una valoración conjunta y en función de eso decidir".

Y le volvieron a insistir: ¿Es difícil que llegue al domingo Rodrigo? Parecía que se quedaba fuera por precaución... La respuesta: "Rodrigo está lesionado, si no, estaría aquí. No sé de dónde ha salido esa información, tiene una contusión muy fuerte, juega con molestias que van a más y nos vimos obligados a parar. Ya veremos cuál es la evolución. Me sorprende la información que me acabas de comentar".

Si finalmente tampoco está Rodrigo, el Valencia CF tendrá solo a Gameiro y Sobrino para medirse al Espanyol, con las alternativas que contempla Marcelino para la delantera que son Cheryshev y Guedes.