Marcelino anuncia bastantes cambios y da pistas sobre sobre Neto, Kondogbia y Guedes

Marcelino García no se moja sobre la titularidad de Neto en el partido ante el Espanyol, se muestra "sorprendido" por la posibilidad de que Kondogbia sea sancionado por la amarilla de Celtic Park y repasa las opciones de Guedes para ser titular una vez superada su lesión. Esta es la rueda de prensa del entrenador del Valencia CF:

¿Está para jugar Neto? ¿De qué depende?

Lo que decida conjuntamente el jugador y los doctores y sus propias sensaciones. Si él se encuentra seguro y los médicos también confirman que no hay riesgo mayor pues ya decidiremos. Estamos en un proceso de muy poco tiempo desde que se produjo la lesión y veremos cuál es la evolución en cuanto al dolor.



¿Entiende el expediente de la UEFA a Kondogbia?

A nosotros nos ha sorprendido, pero no tengo bases de opinión, en ningún caso se verá que el entrenador le dijo nada de forzar la amarilla y esperamos que se confirme la sanción de un partido y no tenga una influencia mayor de no jugar más partidos.

¿Como está el equipo después del esfuerzo del jueves? ¿Hay riesgo de lesiones?

Nunca vamos a poner en riesgo la salud de ningún jugador, si hay el más mínimo riesgo de otra lesión más grave no vamos a incurrir en ese riesgo, lo evitaremos porque es lo lógico, estamos bien. Mentalmente siempre refuerza ganar, físicamente creo que en las posiciones donde podemos dosificar esfuerzos. mañana habrá bastantes jugadores diferentes a los del jueves y a centrarnos en la Liga que es lo que queremos hacer para subir puestos en la clasificación y confirmar los buenos resultados. Si ganásemos serían 8 puntos de 12 jugando fuera partidos complicados, toda nuestra atención está en el Espanyol, fijando los cinco sentidos, los seis.

El objetivo de la cuarta plaza está ahí. ¿Es un partido clave? El equipo ya no se puede dejar más puntos...

Con tanta competición intentamos centrarnos en lo inmediato que es ganar al Espanyol que por cierto quiero transmitir a Piatti nuestro apoyo y ánimo para que salga lo más rápido posible de la lesión. Es el Espanyol lo que nos interesa, pensar en más allá nos hace meternos una presión añadida, lo importante es que sabemos si ganamos estaremos luchando por la Champions al final, pero solo pensamos en lo inmediato que es ganar al Espanyol, queremos ganar en casa, hemos empatado muchos y queremos ganar en casa porque cosechamos muchos empates y una derrota contra el Girona. Queremos ganar y estamos ilusionados en ganar en casa y no hacer más cábalas, cuesta mucho ganar y hay que centrarse en lo nuestro.

¿Cómo ve al Espanyol?

A nivel de juego sigue el mismo patrón, es alegre, dinámico, juega bien hacia adelante, combina por dentro y por fuera, se apoya en Borja y juega, con los dos volante entre líneas, profundidad por fuera, tiene la baja de Piatti, pero es un buen equipo, nosotros los sufrimos en la primera vuelta. Allí fueron bastante superiores a nosotros en la segunda parte, aunque después de revisarlo, creo que fue bastante igualado, pero al final lo que deciden son los goles. Es un equipo que nos va a costar, nos va a exigir compromiso colectivo y jugar con criterio, Esperamos que el público nos ayude, venimos de jugar jueves y es difícil dominar los 90 minutos.

¿Guedes está para ser titular?

Guedes cada día está mejor, va progresivamente en los partidos y en los entrenamientos, tenemos un partido el domingo, luego otro el jueves€. Valoraremos que es lo mejor, tampoco tenemos que precipitarnos, sabemos que es un futbolista que puede ser muy importante para nosotros en el tramo final de temporada y queremos que vaya cogiendo minutos y confianza. No tenemos la decisión tomada, pero creo que como mínimo a tener los mismos minutos que en el último partido.