Seguimiento del Valencia CF a un portero de primera división

Una vez cerrado el mercado de invierno con dos incorporaciones, las de, elsigue trabajando en la planificación de la temporada que viene y viendo futbolistas que puedan ser interesantes. A tal efecto conviene recordar que ya tiene cerradas las incorporaciones del delantero Manu Vallejo del, el centrocampistadel Levante UD , y los defensas Jorge Sáenz del Salva Ruiz del, pero el club no está parado y trata de tener un trabajo hecho que le permita tener solución para cualquier situación que pueda deparar el mercado.

En este sentido, según ha podido saber SUPER , elestá siguiendo al portero delStole. Sin ir más lejos, el pasado lunes cuatro de febrero eljugó en su estadio ante el Leganés , yestuvo en las gradas del estadio madrileño viendo el encuentro en directo. Elperdió el encuentro por 1-2 pero los dos tantos que recibiófueron ocasionados por dos errores defensivos claros y poco o nada pudo hacer para evitarlos.

Que haya podido saber este diario, esa es la última vez que un miembro de la secretaría técnica vio al portero en directo pero es que solo una semana antes, en la jornada 21, en el partido que jugó elenante el Alavés el lunes 28 de enero, Vicente Rodríguez , miembro de la secretaría técnica del conjunto de Mestalla, también vio aly aen directo. ¿Significa esto que tiene la decisión tomada de fichar un portero la temporada que viene? No necesariamente, pero lo cierto es que no se puede obviar la posibilidad de que alguno salga. De hecho, de sobra es conocido que si el equipo no se mete enel club tendrá que vender futbolistas este verano por una cantidad que supera los 40 millones además de tener que verse obligado a bajar el coste de plantilla porque sin Champions habría menos ingresos.

Pues bien, en esa necesidad de tener que vender futbolistas, no se debe cerrar la puerta a que Neto sea uno de los jugadores por los que pueda llegar una oferta, no en vano, está a un nivel excelente. Dimitrievski es un portero de 25 años por el que el conjunto de Vallecas ha pagado un millón de euros para tenerlo en propiedad ya que estaba cedido por el Nàstic de Tarragona. Ahora tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta 2022. Es de nacionalidad macedonia, pero tiene el pasaporte español por lo que no ocuparía plaza de extranjero.