"Es asombroso que pasen estas cosas con el VAR"

Unai Bustinza ha sido contundente en zona mixta tras el duelo disputado entre Leganés - Valencia CF. Mauricio Pellegrino fue más tibio, pero el central vasco ha mordido en zona mixta: "El gol nos hizo daño porque estamos convencidísimos que es falta. Es asombroso que pasen estas cosas sabiendo que hay VAR y nuevas tecnologías".

[Kondogbia se defiende: "Hubo contacto pero no como para pitar falta"]

El capitán del Leganés fue sustituido en la segunda parte, quedó fuera del partido por el impacto emocional de la acción del gol de Kondogbia. Bustinza le estaba marcando y cayó al sentir el contacto. "Está clarísimo que hace falta... me he quedado muy frustrado, por la responsabilidad directa, todos nos jugamos muchas cosas y no cuando no puedes hacer tu trabajo bien hace daño... cuando pasan esas cosas es difícil gestionar las emociones".