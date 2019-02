Enfado de Marcelino: "Lo de este año no me había pasado nunca"

El Valencia CF ha cosechado su empate número 15 en 25 jornadas. El 'Expediente X' es real. Después de un partido que el equipo tenía controlado el Leganés hizo el 1-1 en el 88', a falta de solo dos minutos para el final. Marcelino pasó por la sala de prensa de Butarque muy contrariado. Estas son sus declaraciones:

¿Se veía venir el gol del Leganés?

Aquí juegan dos equipos, uno puede dominar al otro cuando utiliza el centro lateral como una arma de ataque pero no recuerdo ninguna llegada del Leganés y sí dos nuestras. Juegas fueradde casa, metes un gol, tiras dos palos. No recuerdo otra ocasión del Leganés, hicimos un trabajo defensivo bueno, tuvimos el partido controlado, defendimos muy bien los centros... Salvo el del gol, que es un rechace. Tuvimos tres ocasiones para marcar muy buenas. ¿Se veía venir que iban a empatar? No soy adivino. Influye la efectividad, la suerte y bastante en el fútbol. Lo de este año a mí no me ha pasado nunca. Ser superior, merecer ganar trantos partidos y empatar tantos... no me ha pasado nunca. Si nos pasa a nosotros, que hacemos dos ocasiones en noventa minutos jugando en nuestro campo, decimos que no merecimos ganar, es así. Nosotros creo que jugamos un muy buen partido, el rival nos hizo muy poco y podíamos haber tenido más fluidez y llegar más, está claro, pero también el rival juega y a base de presión y juego directo nos paraba en falta cuando salíamos al contraataque. Se nos van dos puntos pero no por los merecimientos del rival, el fútbol a veces te da y a nosotros nos está quitando mucho este año.

Cuando ha entrado Parejo el equipo ha vuelto a embotellar al rival. ¿No le ha faltado tener un poco más el balón?

En el primer tiempo el rival replegaba a su propio campo, en el segundo nos hizo una presión alta, cuando salíamos teníamos el balón. Son dos siutaciones diferentes. En la primera era esperarnos, en la segunda es más difícil salir si no ganamos situaciones de uno contra uno porque el rival te presiona. Influye el cansancio y muchas circunstancias, es mucho balón aéreo y mucha segunda jugada pero con todo eso... ¿Cuántas ocasiones hizo el rival? El mayor error que cometimos es que el rival nos metió gol en un contraataque en el minuto 43 del segundo tiempo, faltando dos minutos y ganando nosotros 0-1.

¿Decía en la previa que no debía influir el partido de Copa, cree que ha influido?

No creo que nos hayamos relajado. El equipo compitió, dominó como domina los que juega aquí. Juegan un balón directo, con jugadores poderosos y hay una segunda jugada, si la ganas tienes que empezar a jugar de espaldas a la portería rival. No empatamos por relajación sino porque el fútbol es así, tuvimos una pérdida, un rechace y vino el gol pero no percibí relajación. Hubo situaciones forzadas, si a un futbolista le parten la nariz con un codazo hay que hacer un cambio. Son cambios que no queríamos hacer y tuvimos que hacer.

¿Cree que Kondogbia le hizo falta a Bustinza en el 0-1?

Vi un gol precioso y perfecto.

¿Destacaría a Neto como el mejor?

Hizo dos muy buenas intervenciones. ¿Puede ser el mejor? Bien. Normalmente los porteros son los mejores cuando paran siete u ocho. Nosotros tiramos al palo, tuvimos más ocasiones que el Leganés y merecimos ganar. Hicieron menos méritos para empatar. Es mi modestia opinión.

¿Cree que las pérdidas de tiempo de Neto le pasaron factura?

Creo que no nos han pasado factura. Además, cuando el árbitro consideró que estaba perdiendo tiempo lo amonestó con amarilla. Rodrigo vino de una lesión, pensábamos que después de jugar 65 o 70 minutos era una situación buena porque un delantero necesita la chispa, el esprint... Pensamos que ese era el cambio correcto.

¿Qué se le pasa por la cabeza cuando Kondogbia le entrega el balón a En Nesyri?

Que podemos perder, eso se me pasa por la cabeza. En el 87' íbamos ganando y pensé que podíamos perder. Kondogbia juega al fútbol y a veces con un balón en los pies aciertas ya veces no aciertas. Las victorias y las derrotas son de todos, son colectivas, nunca consideraré a un jugador responsables de haber ganado, empatado o perdido.

Sube o baja la moral para la Copa

La temporada del Valencia CF está siendo de empates, eso es lo que solemos hacer, empatar. Es muy difícil para mí explicar que viendo estos últimos tres partidos el Valencia CF no haya ganado ninguno. Es muy difícil. Pero es una circunstancia que en mi trayectoria como entrenador y como futbolista nunca la había vivido. En el fútbol llegas una vez y ganas, si haces eso muchas veces no ganas pero nosotros llegamos muchas veces, el rival llega muy pocas y los partidos nos acaban en empate. Encajamos un empate con tres acciones peligrosas del rival. Es fútbol. Estoy orgulloso de cómo compite el equipo, cómo demuestra superioridad y lamento que no seamos capaces de demostrar todo eso con victorias.

¿Qué hace para que los futbolistas no se desesperen?

No creo en esas cosas, creo en el trabajo, el compromiso y en una idea de juego, hemos tirado dos palos, el otro día otro palo. Son cinco centímetros. Tienes que insistir para meter. No tenemos que caer en el desmayo ni en nada, el equipo genera juego suficiente para ganar. Los empates nos están condicionando una temporada en la que el juego y el nivel competitivo es muy superior. Todos los periodistas cercanos y de España sabemos qué pasa. No tengo mucho que explicar porque ya no sé qué decir.

¿Cree que ha perdido demasiado tiempo?

El portero saca, el árbitro decide, le sacó una amarilla. No vi que perdiéramos tiempo. Tuvimos varias acciones donde ganando 0-1 sacamos rápido. Hay un árbitro que cuando se pierde tiempo amonesta, amonestó una vez. El tiempo efectivo del Valencia CF es bastante alto, no es bajo, no está entre los equipos que menos juega de la categoría.

Cuento tres ocasiones para cada uno. ¿Por qué está tan convencido de que ha merecido ganar?

Porque he visto el partido, puedo estar equivocado, pero creo que ha sido así. El Leganés genera tres ocasiones de gol, una en el 43' de la segunda parte y otra en el 48'. Hasta ahí el Leganés tuvo el 50% de efectividad jugando en casa. Merecimos ganar. Y antes tuvimos una de Sobrino desde la frontal, un centro atrás... Yo respeto cualquier opinión pero digo lo que yo pienso.