Gayà: "Solo pensamos en ganar... lo vamos a dar todo"

De pequeño soñaba con jugar en el Valencia CF, poco a poco fue cubriendo etapas y ahora está a solo unas horas de poder certificar la clasificación para lo que sería su primera final. José Luis Gayà es uno de los referentes del Valencia CF dentro y fuera del campo, hace unos días lució el brazalete de capitán por primera vez como titular, en declaraciones ofrecidas por el el club horas antes del partidazo frente al Real Betis en Mestalla de semifinales de la Copa del Rey.



Estas son sus declaraciones

¿Cómo está el equipo?

El equipo está muy bien, con muchas ganas de que llegue el partido, tenemos muchísima ilusión de poder llegar a una final, hace mucho tiempo que el Valencia CF no llega, lo tenemos cerca y aunque tenemos un resultado a favor, no es definitivo. El Betis es un gran equipo, juega muy bien a fútbol, pero el equipo tiene sensaciones muy buenas, defensivamente nos generan muy poco y ofensivamente ahora estamos mejor.

¿Qué partido esperan?

El Betis va a tener la posesión en muchos momentos, nosotros tenemos que estar bien metidos, aprovechar las ocasiones que tengamos y con el empuje y el aliento de la afición va a ser todo más fácil. No tengo ninguna duda de que nos vamos a dejar todo lo que tengamos para poder estar en la final y darle una alegría a la afición, porque después de un año un poco raro, estar en una final sería un subidón y esperemos poder estar en ella.

El Real Betis ha ganado en campos importantes, como el Camp Nou, por lo que no será fácil.

Es un equipo que tiene muy buen pie, juega muy bien al fútbol, hace una presión tras pérdida muy buena, pero nosotros somos el Valencia CF, jugamos en casa ante nuestra afición y con nuestras armas vamos a intentar no pasar, sino poder ganarles, brindarles una victoria y poder celebrarlo al final todos juntos.

No pudo acabar el partido en Leganés por un golpe en la nariz.

Me han hecho una máscara para intentar que esté más protegida la zona de la nariz, ya estoy un poco mejor y al cien por cien para ayudar al equipo en lo que haga falta. Tiene que ser algo muy grave para no poder estar en estos momentos, todos queremos ayudar al máximo al equipo, puedo jugar con una máscara si hiciera falta, y desde el primer momento que supe que me rompí la nariz tenía en mi pensamiento jugar y no va a cambiar. Estoy disponible y con muchas ganas.



A nivel personal está rindiendo a un nivel muy alto.

Me encuentro muy bien, estoy con mucha confianza, la llamada de la Selección Absoluta me dio confianza y solo pienso que aún tengo 23 años, tengo mucho margen de mejora. He tenido la suerte de poder estar y vivir sensaciones únicas como la remontada ante el Basilea, estuve en el campo, en el vestuario, el trayecto en el autobús fue algo único viendo a la gente entregada con nosotros.

La afición del Valencia CF, cuando ve que el equipo se lo deja todo en el campo, te lo agradece y así fue. El día del Getafe remontamos al final y fue una alegría inmensa, nos gusta jugar con ese tipo de ambientes, ver a la afición volcada con nosotros y este año están a muerte con nosotros. El jueves tenemos una oportunidad única, esperemos que nos ayude y con ellos va a ser más fácil.

¿Qué mensaje le daría a la afición?

No pensamos en otra cosa que no sea ganar ese partido y poder estar en una final, ese es el mensaje que le mandaría, que nos ayuden porque lo vamos a dar todo.

En Butarque fue capitán por primera vez desde el inicio.

Siento una alegría inmensa poder ser capitán del equipo que siempre he sido desde pequeñito y siempre voy a recordar, estoy muy contento por poder lucir el brazalete. Es un orgullo estar entre los capitanes, con el compromiso y sacrificio que tenemos todos.