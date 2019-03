Edu Aguirre se burla del Valencia CF y de sus aficionados

Edu Aguirre suma y sigue. El periodista de El Chiringuito, que presenta Josep Pedrerol, no tuvo suficiente con ver la eliminación de su Real Madrid ante el Barcelona este miércoles y ha utilizado las redes sociales para burlarse del triunfo del Valencia ante el Betis. El mensaje, desafortunado y provocador, deja claro que tiene más que presente al conjunto de Marcelino tras cada victoria del conjunto de Mestalla.







Quizá el Valencia ha ganado la Champions y no me he enterado...???

Enhorabuena por vuestra final de Copa. #Amunt — Edu Aguirre (@EduAguirre7) 28 de febrero de 2019





Esta no es la primera vez que Edu Aguirre se mete con el Valencia esta temporada. Tras la eliminación en Champions aprovechó para dejar un mensaje que no dejó indiferente a la afición de Mestalla. ""La eliminación del Valencia CF de la Champions es una situación normal, porque yo lo llevo diciendo hace un año, el Valencia CF, su sitio, es la Europa League . Es una realidad. La Champions es para los mayores, es para mamá y papá. El Valencia CF es un club grande, un club histórico de España , por supuesto, pero no es un equipo histórico, y nos habéis intentado vender que es un equipo histórico, el Valencia CF lleva diez años que no es un equipo histórico. El Atlético es un equipo histórico, el Madrid es un equipo histórico, el Barcelona es un equipo histórico. Cuando el Valencia CF lleva dos años peleando por no bajar, la transición natural es ir a la Europa League , y la Champions os ha venido demasiado grande, la Champions es para los mayores, y a lo mejor el año que viene podéis pasar a octavos, pero si os clasificáis como cuartos, es normal que te toque la Juve o el Manchester, que son dos cocos, y es normal que peques de novato en muchos partidos, y es normal y vayas a la Europa League, es algo que se sabía, que el sitio del Valencia CF ahora mismo es la Europa League, y ojalá la ganéis, creo que la podéis ganar, tenéis posibilidades, de verdad te lo digo".