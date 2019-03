El consejo del Piojo López para la final de Sevilla

Cláudio 'Piojo' López, leyenda del Valencia CF. Héroe de la final de La Cartuja en el 99 y auténtico azote del Barcelona durante toda una época, sus consejos son oro de cara a la gran cita del 25 de mayo también en Sevilla. Le gustaría haber estado allí animando como uno más, y mientras disfruta cada minuto esta visita a València para conmemorar el Centenario del club que contribuyó a hacer más grande.

El otro día, en la presentación de la biografía de Kempes, se le vio muy pendiente de todo lo que contaba Mario...

Es una referencia, yo creo que él es la leyenda en este caso, él y sus compañeros que abrieron un ciclo espectacular en el club. Yo, por ser compatriota suyo, de la misma provincia, por verlo ganar el Mundial 78 con cuatro añitos y después llegar a València y escuchar todas las cosas que ha hecho él, me siento un poco reflejado y más allá del fútbol.

Mario Kempes y Cláudio López, los dos están siendo un poco las banderas de este Centenario del Valencia CF, no pueden ni andar por la calle, todo el mundo quiere hacerse fotos, hablar con ustedes... ¿Cómo lo asimila?

La verdad que ha sido sorprendente, emocionante y un honor primero compartir esta semana con el Valencia CF, algo que todos queremos tanto, y bueno, que el valencianismo demuestre ese cariño y ese afecto hacia uno la verdad es que le debemos un agradecimiento eterno. Uno trata de hacer lo mejor que puede, demostrarle a la gente que lo quiere hacer con ganas y que quiere lograr cosas, y bueno, tener este cariño de vuelta es impresionante.

De la marcha cívica se podría hablar mucho, pero empecemos por la cara de felicidad que se le vio llevando esa bandera. Lo estaba disfrutando de verdad, ¿no?

Es un honor, es un honor ser tenido en cuenta así en un club en el que uno trató de hacer lo mejor que pudo y redoblar esfuerzos para tratar de dejar algo bueno. Tener el honor de llevar la bandera, de que la gente te demuestre tanto cariño, te pidan fotos y firmas y de todo cuando han pasado ya generaciones que han cambiado esto la verdad que es fabuloso, es increíble.

Hubo momentos mágicos, ¿con qué sensaciones de queda de todo lo vivido hasta ahora?

Lo que hablaba con mi familia y con la gente es que esto ya deja de ser el amor por un club, esto pasa a ser familia, generaciones y generaciones, del abuelo al nieto, del bisabuelo al bisnieto, todos con la bandera del Valencia CF y todos siguiendo la bandera, esto se ve que es familia. Hubo un momento en que te girabas y veías lo que era la avenida y, vamos, eso lo tienes que vivir...El momento del himno del Valencia en el ayuntamiento, ver todas esas banderas por el aire y ver tanta gente que no se terminaba, la verdad, que que se te pone la piel de gallina es poco.

Había gente llorando...

Sí, es increíble poder recorrer aunque sea en unos pocos minutos un centenar de años de historia de un club que ya pasa a ser algo más que un club.

Y el domingo, Cláudio Ranieri de entrenador y el Piojo López delantero. ¿Un encuentro muy especial para ambos verdad?

Sí, claro, lo que se pueda ver el domingo seguramente será emocionante, más para nosotros que para la gente porque realmente lo vamos a poder disfrutar desde el otro lado. No tienes compromisos, no tienes que explicarle nada a nadie, vienes a disfrutar y a tratar de devolver en el campo un poco del cariño que ha tenido la gente para contigo. Va a ser emocionante, no veo las horas de que llegue pero también pienso que no se pase tan rápido.

¿Cláudio López está preparado para echarse una carrera cuando le venga un balón de muy arriba?

Aunque sea la única trataremos de hacerlo, si no quedaremos mal, trataremos por lo menos en alguna carrera devolver algo a toda esa afición.

Si alguien le dice que después de tantos años va a volver a jugar en Mestalla, con Ranieri de entrenador y el estadio lleno, ¿le habría creído?

Es un día para realmente disfrutar, ser felices como lo fuimos en aquellas épocas como valencianistas, rememorar todo, está bueno poder volver a ver a la gente.

¿Ha pensado qué le pasará por la cabeza cuando se ponga las botas en el vestuario de Mestalla?

Sinceramente no, prefiero vivirlo, estoy esperando ese momento porque va a ser algo que ni siquiera nosotros imaginamos lo que va a pasar.

Bueno, ¿ya le han dicho si va a salir titular?

No, igual me quedo en el banquillo (ríe). Bueno, sea como sea seguro que serán momentos inolvidables.

No es tan rabiosa actualidad pero el Valencia va a jugar una final de la Copa del Rey contra el Barcelona, ¿muchos recuerdos, no?

Sí, lástima que no haya sido en estos días para poder estar y ser un valencianista más animando en ese estadio y encima en esa ciudad, que es donde logramos el título nosotros, pero lo veo bien. El Barcelona es un grandísimo equipo, ya sabemos todos que tiene a Leo, un pibe ahí que...



Sí, dicen que hay un chico que juega bien, ¿no?

Sí, hay un chavalito que la toca un poco, pero ojo que el Valencia también tendrá lo suyo, aparte tiene todo el ánimo y el apoyo de la gente que esperemos le ayudará un montón.

A poco que lo haya visto jugar, la receta de este Valencia CF va a ser muy parecida a la de aquel que salía al galope. Ahora sale también al galope con jugadores como Rodrigo y Guedes.

Es muy peligroso el Valencia y el Barça con eso deberá tener mucho cuidado, porque en una final puede pasar de todo. La verdad que el que llegue mejor ese día, el que esté mejor de ánimo y la salgan las cosas se hará con el título.

Desde la experiencia y lo que recuerda de aquella final, ¿qué le diría a los futbolistas del Valencia CF, cómo se han de tomar los días, las horas y el partido mismo, una final de Copa? Hay que recordar que en el Valencia CF muchos ciclos comienzan ganando una Copa...

Yo creo que el mejor consejo posible para ellos es dejarse la piel, no hay otra. Una final es uno de esos partidos que son matar o morir y creo que es el momento de ellos, el momento para empezar una historia como tuvimos la suerte nosotros y ser recordados eternamente. Es el momento de ponerse la camiseta, dejar la piel en el campo y tratar de hacer el mejor partido de sus vidas.

Todo el mundo hablaba del gol de Mendieta en aquella final, pero Cláudio López se quedará con los suyos, ¿o no?

Es que la calidad de ese gol, la calidad de ese gol...Yo creo que se lo vi hacer en uno o dos entrenamientos eso que hizo ese día y la verdad que sí...Mis respetos a ese Gaizka (bromea). Yo creo que la gente disfrutó mucho ese día con todos los goles, lo que pasa es que el de volea fue para abrir y eso fue sorpresivo, pero el de la corrida€ ¡Madre mía! Yo corría y estaba esperando a que me dieran en algún momento, decía alguien me va a alcanzar, me van a alcanzar y me van a tirar, pero bueno, después todo fue emoción pura.

¿Quien era el que estaba ahí y no le pasó la pelota? ¿Adrian Ilie?

Ni lo recuerdo, estaba tan ciego mirando la portería que no pensé ni en pasarla ni nada.

¿Tenía planificado este viaje desde hace tiempo o ha sido 'pensat i fet'?

Pues la verdad que cuando se empezó a mencionar lo del Centenario le buscamos enseguida un hueco y vinimos desde Argentina. La familia tiene un muy grato recuerdo de esta ciudad, nos han tratado fenomenal, nos han abierto puertas, nos han recibido de la mejor manera que se puede recibir a un extranjero en este país, y eso para nosotros es algo incomparable. Siempre estaremos agradecidos, siempre llevaremos ese cariño por la gente valenciana y, bueno, creo que queda demostrado cada vez que venimos y tenemos la oportunidad de estar aquí.



Y a nivel profesional, ¿en qué anda metido ahora el Piojo? ¿Terminó la aventura en Estados Unidos?

Pues ahora iniciando un nuevo camino, viendo mucho fútbol y a ver qué se puede hacer en esto del fútbol, que está tan globalizado y es tan grande... Yo me digo, si por ahí a veces trabaja cada uno que no tiene ni idea, pues a ver si podemos trabajar nosotros también aunque sea un ratito.